Regatas de Santa Fe consiguió la tercera victoria en San Juan

En la tercera jornada de la Liga Federal, Regatas de Santa Fe se impuso a Hispano de San Juan en sets corridos. Ahora se medirá con Gremio de Santa Cruz.

No hay dos sin tres. Regatas consiguió la tercera victoria al hilo en San Juan.

Continúa la disputa de la Liga Federal de vóleibol, la competencia federal de tercer orden a nivel nacional que cuenta con la organización de la Federación Argentina (FeVA) y que se desarrolla en la provincia de San Juan. Cuenta con la participación de Regatas de Santa Fe que logró ganar los tres compromisos que le tocó afrontar y va por más.

La tercera fecha de la competencia femenina en la provincia de San Juan fue altamente positiva para el representativo de la Asociación Santafesina. Regatas de Santa Fe consiguió la tercera victoria en igual cantidad de presentaciones. En el Velódromo Vicente Alejo Chancay, Regatas de Santa Fe superó con claridad a Hispano de San Juan por 3 a 0.

La escuadra conducida por Florencia Delfino superó a las sanjuaninas con parciales de 25-16, 25-18 y 25-19. Fue una jornada perfecta en tierras cuyanas. El equipo se mantuvo invicto, con puntaje ideal y demostrando un nivel increíble partido a partido. Fue sin dudas el mejor regalo de cumpleaños para Florencia Delfino, la entrenadora del equipo santafesino. El equipo le respondió de manera satisfactoria, las chicas dejaron todo dentro de la cancha.

En las dos primeras presentaciones, las santafesinas habían vencido a Ausonia por 3 a 2, y en el segundo compromiso, derrotó al Club Junín de Buenos Aires por 3 a 1. La próxima presentación está prevista para este sábado 8 frente a Gremio Vóley de Puerto San Julián en la cancha del tradicional e imponente Aldo Cantoni.

Además de la victoria de las chicas santafesinas sobre las sanjuaninas, Sportivo Manantial derrotó a Gremio Vóley por a 0, y Ausonia de San Juan hizo lo propio con Junín de Buenos Aires en sets corridos.

Las posiciones de la Zona 3 se encuentran del siguiente modo: Sportivo Manantial 9, Regatas de Santa Fe 8, Ausonia 4, Gremio Vóley de Santa Cruz e Hispano de San Juan 3, Club Junín 0.

El conjunto santafesino alistó a Milagros Mecoli, Candela Gancedo, Ailen Sorba, Sarah Muller, Santina Montesano, Carolina Wetzel, María Laura Kiener, Agustina Marotte, Malena Sorba, Indra Rizzi, Trinidad Roubineau, Lucía Giménez, Catalina Bellone y Cecilia Soledad Vicino (c). Entrenadores: Florencia Delfino y Tadeo Vanstraten.