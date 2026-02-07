Así llegó el sable corvo de San Martín al Convento de San Lorenzo

El arma histórica arribó este sábado por la tarde al Convento, donde se desarrollará la ceremonia por el aniversario del Combate de San Lorenzo. El Gobierno nacional difundió un video oficial del traslado, en medio de la polémica por el decreto que ordenó su salida del Museo Histórico Nacional.

El sable corvo de San Martín llegará este sábado a San Lorenzo para participar de la ceremonia oficial

El sable corvo del general José de San Martín ya se encuentra en la ciudad de San Lorenzo , luego de concretarse su traslado desde el Museo Histórico Nacional hasta el histórico Convento , uno de los escenarios centrales del Combate de San Lorenzo. La llegada se produjo cerca de las 14.30 y fue confirmada por el Gobierno nacional a través de un video oficial difundido en redes sociales.

El arribo del arma emblemática se da en la antesala del acto que este sábado encabezará el presidente Javier Milei en el Campo de la Gloria , en una ceremonia de carácter estrictamente cívico-militar , sin discursos políticos y con un fuerte despliegue protocolar y de seguridad.

Según se informó oficialmente, el sable fue trasladado bajo custodia militar permanente, en el marco del decreto 81/2026, que dispuso su traslado definitivo al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. En el Museo Histórico Nacional, ubicado en Parque Lezama, quedará desde ahora una réplica del arma.

Un traslado simbólico y un acto histórico

La llegada del sable corvo a San Lorenzo marca uno de los hitos centrales de la conmemoración del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo y representa, además, un hecho poco frecuente: hace 26 años que un presidente de la Nación no participa del acto central en el lugar donde San Martín tuvo su bautismo de fuego en territorio argentino.

El presidente Milei arribará este sábado a la provincia en avión al aeropuerto internacional de Rosario y desde allí se trasladará en helicóptero hasta San Lorenzo. En el Campo de la Gloria se dispusieron palcos diferenciados: uno principal para el mandatario, funcionarios nacionales, el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Leonardo Raimundo; otro para autoridades provinciales y comunales; y un tercero destinado a referentes del espacio libertario.

Desde la organización confirmaron que el acto no incluirá discursos políticos. El eje estará puesto en la recreación histórica del Combate de San Lorenzo, con la tradicional carga de caballería protagonizada por el Regimiento de Granaderos a Caballo, además de la participación de la Fanfarria Alto Perú, la única banda militar montada de América, y un desfile de agrupaciones tradicionalistas.

La polémica que rodea al sable no se apaga

El traslado del sable corvo estuvo rodeado de controversia desde su anuncio. La decisión del Ejecutivo nacional generó rechazos en sectores académicos y culturales y derivó en la renuncia de la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, quien expresó su desacuerdo con la medida.

Además, descendientes de los donantes originales del sable, Manuela Rosas y Máximo Terrero, promovieron una acción judicial para frenar el traspaso. Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 12 rechazó el planteo, habilitando así el traslado definitivo.

Mientras tanto, en San Lorenzo, la expectativa crece. Desde el municipio anticiparon una concurrencia superior a la habitual, con decenas de miles de visitantes previstos para la jornada, en un acto que combina peso histórico, simbolismo político y una fuerte carga institucional.