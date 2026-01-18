Roma se llevó un gran triunfo ante Torino con el sello de Dybala

Roma se impuso 2-0 ante Torino, con un tanto del argentino Paulo Dybala por la vigésima primera fecha del campeonato italiano

La Roma venció este domingo en condición de visitante por 2-0 al Torino en un partido correspondiente a la vigésima primera fecha de la Serie A de Italia, llevado a cabo en el estadio Olimpico Grande Torino.

Los goles de los dirigidos por Gian Piero Gasperini los convirtieron Donyell Malen , a los 26 minutos del primer tiempo, y Paulo Dybala , a los 27’ del complemento.

Con este triunfo, la “Loba” alcanzó las 42 unidades y se colocó en la cuarta posición del campeonato italiano, a siete del líder Inter de Milán y a uno del Napoli (3°). Ahora, recibirán al Stuttgart de Alemania el próximo jueves desde las 17:00 por la séptima jornada de la Europa League.

Por su parte, Torino quedó en la duodécima plaza con 23 puntos y visitará al Como1907 el sábado 24 de enero a partir de las 11:00.

La gran actuación de Paulo Dybala en el triunfo de la Roma

Dybala comenzó el duelo como titular y fue determinante en la victoria de La Roma con un gol y una asistencia. A los 26 minutos de la etapa inicial, el cordobés recibió la pelota, se sacó un rival de encima y habilitó al debutante Donyell Malen, quien venció al arquero Alberto Paleari y abrió el marcador.

Ya en el complemento, el surgido en Instituto de Córdoba y con pasado en Parma y Juventus, puso su firma en el marcador luego de un pase del defensor Devyne Rensch para sentenciar el encuentro.

En otros cotejos disputados en la jornada de domingo, Fiorentina se impuso como visitante ante Bologna por 2-1 con goles de Roberto Piccoli y Rolando Mandragora, mientras que para los locales anotó Giovanni Fabbian.__IP__

En tanto, Parma y Genoa no pudieron pasar del empate sin goles por la vigésimo segunda fecha de la Serie A de Italia.