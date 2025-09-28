Román Burruchaga es finalista del Challenger de Buenos Aires.

Román Burruchaga se impuso a Nicolás Kicker por 6-2 y 6-4 y de esta manera jugará la final del Challenger de Buenos Aires ante Alex Barrena

El tenista argentino Román Burruchag a (144º) volvió a ganar y clasificó a la final del Challenger de Buenos Aires , que se disputa en el Racket Club de Palermo.

Burruchaga se impuso a su compatriota Nicolás Kicker (299º), uno de los mejores jugadores del torneo y campeón del mismo en 2017, por 6-2 y 6-4.

El triunfo deposita al jugador de 23 años en su segunda final de nivel Challenger del año y deberá enfrentar a un duro adversario: el argentino Alex Barrena (188º). Burruchaga fue muy superior durante todo el primer parcial, que se llevó por 6-2.

Con facilidad para jugar profundo e intentando cerrar algunos puntos en la red, el jugador de 23 años tuvo el dominio durante gran parte del partido, ante un duro rival.

Habiendo empezado los dos en buen nivel, Nicolás Kicker fue decreciendo con el correr del partido, empezando a tener errores que lo hicieron recibir un quiebre en el quinto game.

A partir de ahí, "Burru" empezó a crecer con el revés, que le dio grandes resultados durante todo el torneo, pero también lo hizo con los dropshots, ante un rival 10 años mayor y que jugaba a metros de la línea de base, con los que le pudo volver a quebrar el saque para ponerse en ventaja por 5-2 y cerrar la manga con un servicio ganador.

El segundo parcial tuvo un inicio muy cambiante: los primeros cuatro juegos fueron ganados por quienes jugaban a la devolución. Además, el partido tuvo que ser interrumpido por lluvia cuando iban 3-3, en una pausa que duró casi una hora.

En la vuelta al partido, bajo la luminaria artificial del estadio central del Racket Club y con menos público del que había al inicio del mismo, ambos jugadores empezaron a tener errores.

Aunque la imprecisión venía por partes iguales, "Burru" pudo quebrar en el noveno game, en su cuarto break point, y sacó para partido. En su único match point, un servicio abierto fue devuelto por debajo de la faja por su rival, para cerrar la clasificación.

En una final muy prometedora, se dará el enfrentamiento entre dos tenistas argentinos con mucha proyección, que buscan seguir acercándose al top 100: Román Burruchaga deberá medirse contra el imponente Alex Barrena, reciente finalista del Challenger de Villa María, en Córdoba, y de gran paso por las canchas del club porteño.