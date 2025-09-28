Uno Santa Fe | Ovación | Valentín Perrone

Valentín Perrone volvió a destacarse en Moto3 con un cuarto puesto en Japón

El piloto argentino Valentín Perrone había logrado la seguda posición en la salida, pero finalmente no pudo terminar en el podio

28 de septiembre 2025 · 09:31hs
Valentín Perrone estuvo muy cerca de acceder al podio en el Gran Premio de Japón.

Valentín Perrone estuvo muy cerca de acceder al podio en el Gran Premio de Japón.

Valentín Perrone volvió a ser protagonista en el Mundial de Moto3 y esta vez lo hizo en el Gran Premio de Japón, donde finalizó en la cuarta posición tras una intensa batalla por el podio.

Perrone estuvo cerca del podio

La carrera se la llevó David Muñoz (Dynavolt intact), mientras que José Antonio Rueda (KTM Ajo) salió segundo y Máximo Quiles (Aspar) completó el podio.

El argentino, que había sorprendido con un brillante segundo lugar en la clasificación, largó desde la primera fila y estuvo entre los líderes durante buena parte de la carrera en el trazado de Motegi.

El piloto de KTM Tech3 llegó a comandar el pelotón en varias vueltas, incluso en condiciones cambiantes por la lluvia, y sostuvo el ritmo frente a figuras como Muñoz, Quiles y Rueda.

En los giros finales, se mantuvo firme en la pelea por la segunda y tercera plaza, aunque finalmente cruzó la bandera a cuadros en el cuarto lugar, apenas por detrás del triplete español que conformaron Muñoz, Rueda y Quiles.

Este resultado confirma el gran presente de Perrone, que venía de actuaciones destacadas en San Marino, Cataluña, Austria y Hungría, donde también estuvo cerca de su primer podio mundialista.

Su capacidad para adaptarse a distintos escenarios y ser competitivo en la lucha directa por la victoria lo consolidan como uno de los jóvenes talentos más prometedores de la categoría.

Valentín Perrone Japón Moto3
Noticias relacionadas
Los Gitanos cayeron en Fisherton frente a Old Resian por el Top 9 litoraleño.

CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

Marc Márquez se consagró campeón en MotoGP.

Marc Márquez ganó por séptima vez el Campeonato de MotoGP

Román Burruchaga es finalista del Challenger de Buenos Aires.

Román Burruchaga es finalista del Challenger de Buenos Aires

con otro gol de di maria, rosario central goleo a gimnasia (lp) y corto la sequia

Con otro gol de Di María, Rosario Central goleó a Gimnasia (LP) y cortó la sequía

Lo último

Barrio Brigadier López: un hombre fue herido y salvó de milagro su vida en medio de una lluvia de balazos

Barrio Brigadier López: un hombre fue herido y salvó de milagro su vida en medio de una lluvia de balazos

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

La furia del río: se cumplen 42 años del colapso del Puente Colgante, símbolo de la identidad santafesina

La furia del río: se cumplen 42 años del colapso del Puente Colgante, símbolo de la identidad santafesina

Último Momento
Barrio Brigadier López: un hombre fue herido y salvó de milagro su vida en medio de una lluvia de balazos

Barrio Brigadier López: un hombre fue herido y salvó de milagro su vida en medio de una lluvia de balazos

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

La furia del río: se cumplen 42 años del colapso del Puente Colgante, símbolo de la identidad santafesina

La furia del río: se cumplen 42 años del colapso del Puente Colgante, símbolo de la identidad santafesina

Chile venció a Samoa y se clasificó al Mundial de rugby

Chile venció a Samoa y se clasificó al Mundial de rugby

CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

Ovación
CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

CRAI cayó en Fisherton en el pendiente del Regional del Litoral

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

Arrancaron los cuartos de final en el sector principal del Oficial

Chile venció a Samoa y se clasificó al Mundial de rugby

Chile venció a Samoa y se clasificó al Mundial de rugby

Valentín Perrone volvió a destacarse en Moto3 con un cuarto puesto en Japón

Valentín Perrone volvió a destacarse en Moto3 con un cuarto puesto en Japón

Marc Márquez ganó por séptima vez el Campeonato de MotoGP

Marc Márquez ganó por séptima vez el Campeonato de MotoGP

Policiales
Cayó en Rosario El Colo Cappelletti, otro de los más buscados, operador de Los Menores y del juego clandestino

Cayó en Rosario "El Colo" Cappelletti, otro de los más buscados, operador de "Los Menores" y del juego clandestino

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Padre e hijo detenidos por el asesinato a puñaladas de un comerciante en Moisés Ville

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Gendarmería detuvo a dos narcos y secuestró marihuana por un valor de $76.000.000

Escenario
Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Se viene la sexta edición del Festival Bandera 2025 en Rosario

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Santa Fe recibe al Teatro Negro de Praga

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'