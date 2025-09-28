Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión y la importancia de sumar en medio de un bajón futbolístico

Unión no jugó bien los últimos dos partidos, pero el equipo igualmente sumó y eso es lo más destacable, para continuar siendo el líder de la Zona A

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2025 · 11:32hs
Unión no jugó bien ante Banfield pero sumó un importante punto.

La realidad indica que los últimos 180' jugados por Unión no mostraron la mejor versión del equipo. Y que luego de la victoria 3-1 ante Gimnasia de La Plata, el Tate sufrió un bajón futbolístico.

Pese a sufrir un bajón, Unión sigue sumando

Primero fue el empate 2-2 con Independiente Rivadavia en donde pudo ganar y también perder. A lo largo del encuentro, el equipo tuvo altos y bajos. Y más allá de rescatar la actitud, no tuvo la fluidez de otros encuentros.

Mientras que ante Banfield, no jugó bien y estuvo más cerca de perderlo que de ganarlo. Es verdad que Nicolás Palavecino desperidició una chance inmejorable, pero por actitud y ambición, el Taladro fue un poco más y Matías Tagliamonte evitó en el final la derrota.

Al equipo le faltó frescura e intensidad y no pudo repetir las muy buenas actuaciones que había tenido en las tres victorias al hilo en condición de visitante.

LEER MÁS: El plantel de Unión descansa y ya piensa en Aldosivi con posibles cambios

Obviamente que no siempre podrá jugar bien, ni tampoco marcar tantos goles como lo venía haciendo. De hecho, el Tate es el equipo más goleador en su zona, con 15 goles en 10 partidos.

Por lo cual, lo más rescatable es que aún sufriendo una baja en su juego, el equipo se mantiene competitivo y continúa sumando para estar arriba en la tabla y olvidarse de pelear por mantener la categoría.

Con una formación que sale de memoria, habrá que ver si Leonardo Madelón decide repetir o meter mano en el equipo. No hay nada para preocuparse, pero sí para ocuparse de cara a las últimas seis fechas.

Unión partidos equipo
