Barrio Brigadier López: un hombre fue herido y salvó de milagro su vida en medio de una lluvia de balazos

Dos motociclistas lo atacaron en la oscuridad con una lluvia de disparos. La víctima, un hombre de 45 años, fue asistido por un médico del SIES 107 y trasladado en ambulancia al hospital Iturraspe. Se recupera fuera de peligro mientras la justicia investiga el caso.

La tranquilidad del barrio Brigadier López se rompió violentamente este domingo, minutos antes de las 6 de la mañana, cuando se registró un ataque armado con tinte de emboscada. La escena fue la esquina de Avenida Cafferata y Cortada Varela, un punto por el que caminaba Diego David González (45).

Según los primeros reportes policiales, dos individuos a bordo de una motocicleta se acercaron a González y, sin mediar palabra, abrieron fuego. Uno de los proyectiles impactó en la pierna derecha de la víctima, quien cayó pesadamente sobre el pavimento.

LEER MÁS: Doble crimen: mataron a un pariente del Nano Leiva y a su vecino en pleno barrio Centenario

Trasladado de urgencia tras las balacera

El ataque no pasó inadvertido. Automovilistas que circulaban por la zona detuvieron su marcha de inmediato para auxiliar al herido y alertar al 911. La presencia de los testigos resultó crucial, ya que forzó a los agresores a abortar el ataque y huir rápidamente de la escena antes de poder concretar un daño mayor.

En pocos minutos, arribaron al lugar efectivos de la Subcomisaría 17ª y del Comando Radioeléctrico. Una ambulancia del SIES 107 trasladó de urgencia a González al Hospital Iturraspe. Allí, el equipo de Emergentología confirmó la lesión de arma de fuego. Tras ser estabilizado, el hombre quedó internado en observación, pero fuera de peligro.

Investigación para identificar a los tiradores

La Policía de Investigaciones (PDI) ya trabaja para esclarecer la mecánica y el móvil de este violento suceso. Pese a la oscuridad de la madrugada, los oficiales lograron obtener datos preliminares sobre el vehículo y las características físicas de los dos atacantes.

Bajo la dirección del fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los investigadores iniciaron un relevamiento intensivo de la zona. Las tareas incluyen la toma de declaraciones a los testigos oculares y el análisis exhaustivo de las cámaras de videovigilancia instaladas en el barrio, piezas fundamentales para lograr individualizar a los responsables del ataque.

En paralelo, peritos del área Científica de la PDI se encargaron de realizar los peritajes criminalísticos en la escena del hecho para recolectar evidencia balística y trazar la trayectoria de los disparos.