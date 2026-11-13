Fuerte cruce público entre Insúa y Moretti que sacudió a San Lorenzo

El DT de San Lorenzo, Rubén Insúa, y el expresidente Marcelo Moretti, protagonizaron un fuerte enfrentamiento mediático tras la eliminación en el Clausura

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Insúa, y el expresidente Marcelo Moretti protagonizaron un fuerte enfrentamiento mediático tras la eliminación del equipo sin posibilidades de playoffs. En declaraciones a ESPN, el técnico rompió dos años de silencio para responder a Moretti, quien cuestionó en redes sociales el elevado contrato del cuerpo técnico actual.

Insúa desmintió esa cifra y aseguró que su vínculo vigente es menor al ofrecido por el exmandatario en campaña y al de la gestión anterior. Asimismo, Insúa reclamó el pago personal de 14 cuotas adeudadas por parte de Moretti para proteger las finanzas del club y denunció que la falta de pago impositivo le impidió presentar su declaración jurada de 2024.

En su rol de socio con la cuota al día, el entrenador calificó de muy graves los últimos dos años y recordó escándalos inéditos de la gestión anterior: el video con 25 mil dólares en el saco de Moretti, el comprobante falso enviado a Independiente Rivadavia de Mendoza por el pase de Matías Reali y la salida del exdirigente en un patrullero desde Avenida La Plata.

El actual entrenador de San Lorenzo pidió a los hinchas "no dejarse engañar por oportunistas" y deseó que no vuelva al club. Sobre el futuro deportivo, Insúa validó el enojo popular y expresó su sueño de volver a salir campeón con San Lorenzo y detalló que el plantel entrenará hasta el 4 de diciembre y regresará el 2 de enero con más de 15 juveniles y refuerzos en las tres líneas.

Sion embargo, fiel a su estilo, Moretti respondió en la red social X, el único medio en donde se manifiesta el expresidente cuervo. Moretti lamentó el desastroso 2026 deportivo, pidió al técnico enfocarse en lo táctico, negó haber enviado el comprobante falso y atribuyó el video del dinero a una maniobra armada sobre una deuda personal aportada luego al club.

El expresidente cerró con una irónica posdata donde defendió el despido de Insúa el 11 de abril de 2024 tras clasificar a octavos de Copa Libertadores el 30 de mayo bajo la conducción de Leandro Romagnoli.