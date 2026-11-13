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Crecida del río Paraná: prevén un pico de hasta 6 metros que durará una semana en Santa Fe

Desde Provincia estiman que el nivel llegará a ubicarse entre 5,70 y 6 metros en los próximos días. El pico de la crecida podría mantenerse durante cinco a siete días. El Gobierno provincial activó el Comité Operativo Interministerial para coordinar las contingencias junto a los municipios y comunas de la costa.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

13 de noviembre 2026 · 18:31hs
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Crecida del Paraná. El río podría alcanzar los 6 metros en Santa Fe

Crecida del Paraná. El río podría alcanzar los 6 metros en Santa Fe, superando la marca de evacuación.

El río Paraná continúa en ascenso frente a la ciudad de Santa Fe y las proyecciones oficiales anticipan que podría alcanzar entre 5,70 y 6 metros en los próximos días, cerca o incluso por encima de la marca de evacuación. Según las estimaciones de la Secretaría de Recursos Hídricos, el pico de la crecida podría mantenerse durante cinco a siete días.

El secretario del área, Nicolás Mijich, informó que el río crece entre 12 y 15 centímetros diarios y que se espera que mantenga ese ritmo hasta el fin de semana. Luego, la tendencia comenzaría a desacelerarse, con una estabilización durante la semana siguiente y una posterior bajante lenta.

“Se prevé que el nivel alcance aproximadamente entre 5,70 y 6 metros, cerca o algo por encima de la marca de evacuación, y que el pico se mantenga entre cinco y siete días”, explicó el funcionario.

Mijich también señaló que, si no se registran nuevas lluvias ni aportes significativos de agua, la bajante posterior podría ser de apenas uno o dos centímetros diarios.

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Qué puede pasar con el nivel del Paraná

El secretario de Recursos Hídricos aclaró que la evolución del río dependerá de las precipitaciones en el sur de Brasil, el norte del Litoral y la cuenca del Paraguay. Si bien indicó que los niveles de las zonas media y alta se encontraban estables o en descenso, advirtió que el escenario climático requiere mantener el monitoreo.

“Los niveles de las zonas media y alta estaban estables o descendiendo, pero el fenómeno de El Niño y sus pronósticos se extienden hasta abril o mayo”, sostuvo Mijich.

En ese sentido, agregó que la Provincia continuará evaluando las lluvias y los niveles de los ríos a partir de información de corto y largo plazo para anticipar posibles escenarios.

Cómo se prepara Santa Fe ante la crecida

En paralelo al seguimiento de la situación hídrica, el Gobierno provincial mantiene la coordinación con municipios, comunas y vecinales para organizar acciones de prevención, asistencia y respuesta ante posibles emergencias.

Las tareas fueron abordadas durante una reunión del Comité Operativo Interministerial de Emergencia de Santa Fe, encabezada por el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia.

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El secretario de Protección Civil, Marcos Escajadillo, destacó el despliegue de personal de distintas áreas provinciales en las localidades para acompañar a las autoridades y atender las necesidades de los vecinos.

“Designamos personal de Protección Civil, del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Empresa Provincial de la Energía, en cada una de las localidades para que esté permanentemente acompañando a la autoridad local”, explicó.

El funcionario agregó que el objetivo es recibir de manera inmediata las inquietudes y demandas de la población para agilizar la respuesta ante cualquier contingencia.

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