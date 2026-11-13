La historia sin continuidad de Franco García en Colón suma otro capítulo

Franco García volvería a quedar al margen del partido de este sábado de Colón ante Midland. El objetivo será que pueda estar disponible para cuartos de final.

La ilusión de Colón de pelear por el ascenso entra en su etapa decisiva y, una vez más, Iván Delfino deberá afrontar un compromiso importante sin una de las piezas que considera fundamentales para su funcionamiento. Franco García volvería a quedar afuera de la convocatoria para recibir a Midland, este sábado desde las 18, en el Brigadier López, por el inicio del Reducido de la Primera Nacional.

El mediocampista continúa con su recuperación de la lesión que sufrió en el empeine del pie izquierdo y que se convirtió en un problema recurrente durante el tramo final de la fase regular. Si bien había conseguido regresar a la competencia después de más de un mes de inactividad, volvió a resentirse y desde entonces no logró recuperar la continuidad.

La lesión se produjo el 20 de septiembre, durante la victoria de Colón ante Los Andes, cuando debió ser reemplazado en el primer tiempo. A partir de ese inconveniente físico se perdió cuatro encuentros consecutivos: All Boys (0-0), Estudiantes de Buenos Aires (1-0), Mitre (0-0) y Almirante Brown (2-2).

Su regreso se produjo el 24 de octubre, en la visita a Ciudad de Bolívar. Sin embargo, aquella reaparición terminó siendo efímera. García volvió a sentir molestias en la misma zona y debió abandonar el campo de juego, siendo reemplazado por Darío Sarmiento.

Desde entonces, tampoco estuvo disponible para el último compromiso de la fase regular, frente a Defensores de Belgrano, y todo indica que tampoco llegará en condiciones para el estreno en el Reducido ante Midland.

Una promesa futbolística que Colón todavía no pudo aprovechar

La situación de Franco García representa una preocupación para Delfino, fundamentalmente por lo que el futbolista puede ofrecer cuando está en plenitud física. El entrenador lo considera una pieza importante dentro de su estructura y, en condiciones normales, tendría un lugar reservado entre los titulares.

Su capacidad para recorrer el sector derecho, aportar dinámica, intensidad y profundidad ofensiva lo convierten en un futbolista con características diferentes a las de otras alternativas del plantel. Por eso, su ausencia no representa solamente una variante menos, sino también la pérdida de una herramienta que el técnico considera importante para potenciar el funcionamiento colectivo.

Sin embargo, la historia de García en Colón hasta el momento está marcada por la expectativa de un salto de calidad que nunca termina de consolidarse. Cada vez que aparece la posibilidad de que pueda afirmarse y transformarse en un futbolista determinante, algún inconveniente físico termina interrumpiendo su recorrido.

El Sabalero necesita justamente lo contrario en esta instancia de la temporada: continuidad, disponibilidad y futbolistas capaces de sostener su rendimiento en una competencia donde cada partido puede resultar decisivo.

El objetivo de García en Colón: llegar a los eventuales cuartos de final

Con Midland en el horizonte inmediato, la prioridad será que García pueda completar su recuperación sin acelerar los tiempos. La intención es que, si Colón consigue superar esta primera instancia del Reducido, el mediocampista tenga posibilidades de reaparecer en los eventuales cuartos de final.

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El formato de la competencia le otorga al Sabalero la ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la fase regular. Por eso, ante Midland tendrá la posibilidad de avanzar incluso con un empate en el Brigadier López. Pero más allá de esa condición, Delfino sabe que necesita recuperar variantes para afrontar los compromisos que puedan venir.

Por ahora, el entrenador deberá seguir buscando soluciones sin uno de los futbolistas que imaginaba como titular en su equipo ideal.

Los números de Franco García en Colón durante 2026

La participación del volante en la temporada también permite dimensionar cuánto le costó conseguir continuidad. Según los registros de Transfermarkt, disputó 13 partidos de Primera Nacional, sin goles, con una asistencia y un total de 479 minutos en cancha.

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Son cifras que reflejan una temporada condicionada por las dificultades para mantenerse disponible. En un momento en el que Colón necesita contar con todos sus recursos para avanzar en la búsqueda del ascenso, García vuelve a quedar al margen.

Su recuperación será una de las cuestiones a seguir en el plantel sabalero. Porque Delfino sabe lo que puede darle cuando está bien, pero el desafío del futbolista será conseguir finalmente la continuidad que hasta ahora no pudo alcanzar.