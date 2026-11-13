Unión consiguió una marca que no alcanzaba desde 2019 en la Liga Argentina

El inicio de Unión en la Liga Argentina tiene resultados positivos, ya que completó su primera gira de la temporada con victorias ante Amancay y Riachuelo

El arranque de Unión en su regreso a la Liga Argentina dejó mucho más que dos resultados positivos, ya que completó su primera gira de la temporada con victorias frente a Amancay y Riachuelo , una doble conquista fuera de casa que adquiere un valor especial por las dificultades que implica ganar en condición de visitante y por el antecedente que logró igualar.

Bajo la conducción de Juan Siemienczuk, el Tate mostró respuestas en dos compromisos disputados en noches consecutivas. El entrenador apostó por una rotación amplia y les dio participación a los 12 integrantes del plantel en ambos encuentros, una estrategia que no le impidió conseguir el objetivo de regresar a Santa Fe con puntaje ideal.

Pero el dato más significativo aparece al revisar los antecedentes de Unión en la segunda categoría del básquet argentino. Para encontrar una secuencia de dos triunfos consecutivos fuera de casa hay que viajar hasta noviembre de 2019, cuando el equipo dirigido por Juan Francisco Ponce consiguió una marca similar.

En aquella oportunidad, el 12 de noviembre, Unión derrotó a Echagüe por 84-71 en el estadio Luis Butta. Gastón Marozzi, con 23 puntos, fue el máximo anotador rojiblanco, mientras que Pablo Osores aportó otros 14.

Cuatro días después, el 16 de noviembre, el Tate volvió a festejar lejos de Santa Fe. Esta vez superó a Sportivo América por 87-76 en el estadio Rodolfo Carrillo. Osores tuvo otra actuación destacada con 23 unidades y Diego Damián García colaboró con 17.

Desde entonces, no había conseguido encadenar dos victorias consecutivas como visitante en el marco de la competencia, tomando como referencia las temporadas de TNA y Liga Argentina desde 2013/14.

En ese recorrido tampoco corresponde considerar el torneo de ascenso de 2021, ya que el sistema de burbujas ubicaba a los equipos en condición de local o visitante de manera excepcional, con la salvedad de los organizadores.