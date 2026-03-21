Rosario será escenario del Campeonato Sudamericano Juvenil M18

Argentina participará con dos selecciones en este certamen que contará con las presencias de representativos de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El miércoles 25 se presenta en Casa Capibaras.

Los cuatro santafesinos que fueron citados por la UAR para el Sudamericano M18 en Rosario.

Rosario será sede de una nueva edición del Campeonato Sudamericano para jugadores M18. El Hipódromo de Rosario será el escenario en donde los juveniles comienzan su camino hacia los seleccionados mayores. Argentina se presentará con dos equipos, mientras que también participarán Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay.

Los partidos se disputarán el martes 24 y viernes 27 de marzo y tendrán un formato de dos tiempos de 35 minutos en la primera jornada, y 20 minutos en la segunda. La entrada será gratuita.

Argentina contará con dos equipos en Rosario

La UAR designó 52 jugadores para conformar los dos planteles que afrontarán el Campeonato Sudamericano M18 que se disputará en Rosario, entre el martes 24 y el viernes 27, según confirmó la entidad rectora a través de un comunicado. Argentina se presentará con dos equipos, en un certamen en el cual participarán los representativos de Uruguay, Chile, Brasil y Uruguay.

Los partidos se jugarán en un escenario que estará dispuesto en el Hipódromo de Rosario. En la primera jornada, los encuentros tendrán dos tiempos de 35 minutos y en la segunda se disputarán dos períodos de 20 minutos.

Desde que el torneo empezó a jugarse en la modalidad M18, Argentina se consagró en las pasadas seis ediciones: Asunción 2018, Montevideo, Asunción 2019, Río Segundo 2023 y 2024, y La Rioja 2025.

Además del aspecto iniciático, servirá para que Paraguay y Brasil definan qué país tomará la plaza regional en el torneo internacional M20 que se jugará en Chile hacia finales de año.

En un formato en el que cada equipo jugará tres partidos, los encuentros se disputarán en dos tiempos de 35 minutos la primera jornada, y partidos de 20 minutos por tiempo en la segunda, para poder permitir más cruces. Se jugará el martes 24 y el viernes 27 de marzo.

En el plantel que designó la UAR hay cuatro jugadores formados en clubes de la Unión Santafesina de Rugby. Se trata de Gonzálo Fruttero y Joaquín Dechiara de Santa Fe Rugby, Federico Narváez del Círculo Rafaelino de Rugby y Tobías Moreira del CRAI.

Por su parte, de la Unión Entrerriana de Rugby fueron citados Juan Bunge Fabre, oriundo de la ciudad de Colón pero jugando actualmente en Estudiantes de Paraná. En el caso de Rosario los convocados son: Santiago Mackey del Jockey Club, Valentín Acosta de Atlético del Rosario, Bautista Córdoba de Universitario, Juan Cruz Estévez Benegas de Jockey Club y Jeremías Godoy de Duendes.

Fixture

Martes 24 de marzo

P1 18:00 – Chile vs. Uruguay

P2 19:40 – Argentina 1 vs. Argentina 2

P3 21:10 – Paraguay vs. Brasil

Viernes 27 de marzo

P4 10:30 – Ganador P1 vs. Perdedor P2

P5 11:05 – Ganador P2 vs. Perdedor P3

P6 11:55 – Ganador P3 vs. Perdedor P1

P7 12:45 – Ganador P1 vs. Perdedor P3

P8 13:35 – Ganador P2 vs. Perdedor P1

P9 14:25 – Ganador P3 vs. Perdedor P2