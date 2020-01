Rostand: "Buscamos llegar lo más lejos posible"

El próximo domingo 2 de febrero se pondrá en marcha la zona 3 de la Región Litoral Sur. A las 20, en el estadio Néstor Zenklusen ubicado en barrio parque Ilolay, Ateneo Inmaculada visitará a Ben Hur con el arbitraje del rosarino Jonatan Mapelli.

Ateneo Inmaculada accedió a jugar esta competencia por haber sido el campeón del Torneo Clausura organizado por la Liga Santafeina de Fútbol y debrá medirse con un duro escollo. Ben Hur de Rafaela cuenta con un plantel muy calificado y tiene como director técnico a Carlos Trullet.

Uno de los jugadores más importante del plantel Colegial es Lucas Rostand, quien le dijo a UNO Santa Fe que "estamos con sensaciones encontradas, casi similar a la que vivimos al último partido del torneo cuando salimos campeones. Es algo nuevo para muchos, por ahí para otros que hemos tenido la posibilidad de competir en Colón ú otros lugares, tenemos un poquito más de experiencia, estamos más tranquilos, pero para el club es algo único que todos están esperando".

En relación a que evaluación hace de la pretemporada realizada comentó que "fue muy buena, los chicos estuvieron trabajando desde diciembre, no se paró, y en mi caso tuve una lesión en la muñeca que me hizo sumarme más tarde a los entrenamientos. Primero con la parte física, y ahora ya a la par del grupo, así que sirvió mucho para llegar de la mejor manera a este partido tan importante".

En cuanto a los rivales que deberán jugar en esta primera etapa remarcó que "Ben Hur y San Jorge son dos equipos de renombre, pero bien sabemos que en la cancha somos once contra once. En mi caso me gusta jugar contra estos rivales importantes, con historia, genera una motivación muy grande, y eso va a producir que sea un gran desafío tanto en lo individual como en lo grupal".

En relación al objetivo que tiene Ateneo en el torneo sostuvo que "las expectativas que tenemos es disfrutar el torneo al máximo, ya que es algo nuevo para el club. No te voy a negar que en lo deportivo aspiramos a llegar lo más lejos posible. No vamos a mentirnos que buscamos pasar esta fase, después medirnos contra los equipos, ver para lo que estamos, y creo que el torneo irá marcando para lo que está Ateneo".

310120 f2 ateneo inmaculada nota mani rostand.JPG UNO Santa Fe

Ben Hur confirmado

El equipo comandado por Carlos Trullet no contará con un jugador importante como es Martín Zbrun quien fue intervenido quirúrgicamente de su lesión en los meniscos. Con lo que la probable alineación sería con: Matías Astrada; Joel Sacks, Nicolás Besaccia, Luciano Kummer y Ramiro Contrera; Joaquín Castellano, Iván Gómez, Marcos Quiroga y Lucas Quiroz; Emir Izaguirre y Diego Núñez.

El entrenador de la BH señaló que "sabemos que Ateneo es competitivo, que responde a una liga que es fuerte y que Santa Fe provee un montón de jugadores que están dando vueltas y no consiguen lugar. Pero fundamentalmente lo que va primar es la fortaleza que nosotros podamos poner, la presencia de un equipo sólido, solidario, con objetivos claros dentro de y fuera de la cancha, y ojalá que lo podamos demostrar a partir del próximo fin de semana".

La lista de buena fe

Esta es la nómina de protagonistas correspondientes al conjunto colegial que a partir del 2 de febrero jugará el torneo nacional: Aaron Avallone, Nicolás Abásolo, Martín Anaya, Martín Alberdi, Rodrigo Giagnone, Joaquín Alcalde, Brian Spero, Wenceslao Weisser, Luis Chiaraviglio, Juan Chiaraviglio, Martín De Grave, Sebastián Figlia, Justo Funes, Lautaro González Riaño, Rodrigo Hernández, José Kaial, Federico Lerman, Ignacio Lovera, Emiliano Manzur, Santiago Martini, Federico Martini, Bautista Peña, Conrado Peralta Pino, Nicolás Pizzi Reynoso, Juan Ignacio Ramírez, Lucas Rostand, Agustín Somaglia, Agustín Oliver, Emiliano Sterli, Francisco Toniolo, Darío Tomadín, Tomás Medina e Ignacio Haidar.

El staff está conformado por Alejandro Olivera (director técnico), Ignacio Peña (preparador físico), Federico Bonatti y Marcos Méndez (ayudante de campo).