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Vigilia por Malvinas: llega la 15° edición del Festival Solidario por la Soberanía

Será el próximo miércoles 1 de abril, en Pedro Víttori 4282, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en las islas.

29 de marzo 2026 · 12:00hs
Llega la 15° edición del Festival Solidario por la Soberanía

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Llega la 15° edición del Festival Solidario por la Soberanía

Este viernes, en el Centro de Exsoldados y Combatientes de Malvinas, se llevó a cabo la conferencia de prensa del lanzamiento del 15° Festival Solidario por la Soberanía, en vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas. Estuvieron presentes el intendente Juan Pablo Poletti; el director de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Franco Arone; el presidente del Centro de Excombatientes Veterano de Guerra, Adolfo "Fito" Schweighofer; miembros de Comisión Directiva y Veteranos de Guerra; el director del Liceo Militar General Belgrano, Coronel Juan Pablo Queiruga; y demás autoridades municipales, provinciales.

En este marco, el intendente Poletti expresó: "Cuando uno entra al museo se llena de orgullo en cada foto, en cada recuerdo, en cada objeto que hay ahí. Esto es lo que quiero resaltar y manifestar. El acto protocolar va a ser el 2 de abril, pero la vigilia lo que hace es no solo recordar Malvinas, sino vivirla en presente y vivir los valores que representa”.

Además, Poletti resaltó la importancia de esta fecha para los argentinos e invitó a los vecinos a participar de la vigilia: "El miércoles debemos estar todos acompañando, porque allí se encuentran los valores que nos representan. Sin ninguna duda, quiero expresar mis felicitaciones a todos los organizadores y a la Provincia por estar siempre presente. Por supuesto, la Municipalidad también acompañará Queremos que sea un evento ordenado y tranquilo para que toda la familia venga a disfrutar de este festival que hemos preparado", cerró.

El director de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Franco Arone, destacó la trascendencia de la vigilia y sostuvo: “Es una fecha de las más importantes de la historia de nuestro país. Malvinas para nosotros también es un hecho que tiene que crear mucha memoria, en su sentido de pertenencia como su casa, como museo, donde vienen muchos estudiantes. Quiero invitar a todos los santafesinos y a los turistas a que vengan a conocer el museo, que es maravilloso y que tiene mucha historia”.

Por último, el presidente del Centro de Excombatientes, Adolfo Schweighofer, expresó: “Malvinas atraviesa todas las barreras sociales de nuestro país, Malvinas atraviesa toda la dirigencia política y nosotros recogemos eso a través del cariño que nos han brindado permanentemente, los santafesinos y los argentinos en general en sostener la causa. Malvinas une y por eso nos estamos convocando. Nuestra casa está siempre abierta, están los muchachos del museo siempre recibiendo gente de Santa Fe, de la región, del país y del mundo”.

El festival y la vigilia

El próximo 1 de abril a las 21, se llevará a cabo el 15° Festival Solidario por la Soberanía en el Centro de Ex Combatientes de Malvinas, ubicado en Pedro Vittori 4200. La propuesta en conjunto con el Movimiento Los Sin Techos, reunirá a artistas locales y contará con la participación de Claudio Toro, Sergio Buscemi (VGM), Julieta Loza, Rodrigo González, Gonzalo Villarino, el Ballet Yapeyú, Susana Caligaris y Carlos Gandini (VGM).

La jornada también incluirá la conducción de Florencia Ruiz y Jorge “Negro” Fulco, y tendrá un fuerte sentido solidario: la entrada consistirá en la donación de alimentos no perecederos o ropa en buen estado, que serán destinados a personas en situación de calle.

Festival Malvinas excombatientes
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