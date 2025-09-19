Rubén Magnano estará en Santa Fe para una charla abierta durante la Copa Santa Fe Rubén Magnano, DT de la Generación Dorada, brindará una charla organizada por la Asociación Santafesina de Básquet., la cual se desarrollará el 27 de noviembre. Por Ovación 19 de septiembre 2025 · 19:19hs

magnano

La Asociación Santafesina de Básquet confirmó una noticia que entusiasma a jugadores, entrenadores y fanáticos del deporte: Rubén Magnano, el histórico entrenador que llevó a la Selección Argentina al oro olímpico en Atenas 2004, visitará nuestra ciudad en el marco de la Copa Santa Fe.

El evento se realizará el sábado 27 de noviembre, a partir de las 11.00, en el Salón del Hotel UNL-ATE, y consistirá en una charla libre y gratuita, abierta a todo el público. Los asistentes podrán escuchar de primera mano la experiencia y la visión de uno de los grandes constructores de la identidad del básquet argentino.

Cómo inscribirse en la charla Desde la Asociación Santafesina destacaron que se trata de una oportunidad única para aprender y compartir con un referente de nivel internacional. Para participar, los interesados deben inscribirse previamente a través del siguiente enlace: Charla abierta de Rubén Magnano.