Uno Santa Fe | Ovación | Rubén Magnano

Rubén Magnano estará en Santa Fe para una charla abierta durante la Copa Santa Fe

Rubén Magnano, DT de la Generación Dorada, brindará una charla organizada por la Asociación Santafesina de Básquet., la cual se desarrollará el 27 de noviembre.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2025 · 19:19hs
magnano

magnano

La Asociación Santafesina de Básquet confirmó una noticia que entusiasma a jugadores, entrenadores y fanáticos del deporte: Rubén Magnano, el histórico entrenador que llevó a la Selección Argentina al oro olímpico en Atenas 2004, visitará nuestra ciudad en el marco de la Copa Santa Fe.

El evento se realizará el sábado 27 de noviembre, a partir de las 11.00, en el Salón del Hotel UNL-ATE, y consistirá en una charla libre y gratuita, abierta a todo el público. Los asistentes podrán escuchar de primera mano la experiencia y la visión de uno de los grandes constructores de la identidad del básquet argentino.

Cómo inscribirse en la charla

Desde la Asociación Santafesina destacaron que se trata de una oportunidad única para aprender y compartir con un referente de nivel internacional. Para participar, los interesados deben inscribirse previamente a través del siguiente enlace: Charla abierta de Rubén Magnano.

Rubén Magnano Santa Fe Copa Santa Fe
Noticias relacionadas
el super rugby americas tendra una nueva franquicia en 2026

El Súper Rugby Américas tendrá una nueva franquicia en 2026

CRAI y Santa Fe Rugby jugará en condición de local por el Torneo del Interior A.

CRAI y Santa Fe Rugby juegan las reválidas en el Torneo del Interior

derrota de camilo ugo carabelli en el atp 250 de hangzhou

Derrota de Camilo Ugo Carabelli en el ATP 250 de Hangzhou

independiente rivadavia se prepara para levantar cabeza ante el lider union

Independiente Rivadavia se prepara para levantar cabeza ante el líder Unión

Lo último

Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Piden explicaciones al gobierno provincial por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

Piden explicaciones al gobierno provincial por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

Último Momento
Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

Los convocados en Unión para el partido ante Independiente Rivadavia

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Milei anunció que Argentina negocia un préstamo de emergencia con Estados Unidos

Piden explicaciones al gobierno provincial por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

Piden explicaciones al gobierno provincial por asignaciones multimillonarias a asociaciones civiles

El BCRA se desprendió de u$s 1.100 millones en tres días para frenar al dólar

El BCRA se desprendió de u$s 1.100 millones en tres días para frenar al dólar

El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

El brutal crimen de Damián Strada que conmueve a María Luisa: el dolor de un pueblo que pide justicia

Ovación
Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el Día del Club en Unión

Spahn reveló los motivos por los cuales se implementará el "Día del Club" en Unión

Spahn: Queremos respaldar a los jugadores formados en Unión

Spahn: "Queremos respaldar a los jugadores formados en Unión"

Maizon Rodríguez: En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido

Maizon Rodríguez: "En Unión me siento cómodo, el grupo me facilitó adaptarme rápido"

Unión repite el equipo buscando su tercera victoria consecutiva

Unión repite el equipo buscando su tercera victoria consecutiva

Unión aclaró la modalidad de venta de entradas para el partido ante Independiente Rivadavia

Unión aclaró la modalidad de venta de entradas para el partido ante Independiente Rivadavia

Policiales
Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Agenda Santa Fe: vuelve la Noche de los Museos y se suman diversas propuestas

Agenda Santa Fe: vuelve la "Noche de los Museos" y se suman diversas propuestas

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Detuvieron a un hombre con 80 gramos de cocaína en Liceo Norte tras intentar huir de la Policía

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

Los Espíritus, Camionero y Hugo & Los Gemelos llegan a Tribus

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

En la previa de la salida de su cuarto disco, Feli Colina llega a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná