Rubén Rézola se prepara para afrontar nuevos desafíos

En un break en su entrenamiento en el lago del Parque Sur, Rézola le dijo a UNO Santa Fe que "hace un año y casi diez meses que me estoy preparando para la nueva distancia olímpica que son los 500 metros. Ya lo había sido hasta 2008 en Beijing hasta que llegaron los 200 que solamente duraron tres juegos olímpicos". Agregó que "en septiembre voy a tener mi primera medida, ya que solo quedé en la reserva del equipo en esta nueva distancia. No es fácil poder adaptarse a más del doble de esfuerzo en relación a como es un corredor de 100 metros para pasar a correr 800".

Rezola2.jpg El palista olímpico de nuestra capital tiene el desafío de la nueva distancia olímpica que son los 500 en K2. UNO Santa Fe

El olímpico sostuvo que "me propuse un lindo desafío para el próximo año y hago lo mejor que puedo con lo que tengo para poder estar nuevamente en lo más alto de la élite mundial. No podría hacer esta preparación sin el entrenador del equipo nacional que actualmente está en Alemania en la primer instanccia clasificatoria para los juegos de París 2024".

El deportista de 32 años explicó que "en septiembre, del 11 al 18, fui invitado a una competencia internacional de una liga en Rusia, donde también voy a sumar otra tirada más en esta distancia de 500 metros para seguir afianzándome. La verdad, es que estoy muy contento de que me tengan en cuenta para ese tipo de eventos".

Continuó indicando que "después a fines de año recalcularemos, una vez que termine la temporada, con el entrenador, que terminen los Juegos Panamericanos, ya que mi idea es regresar al sistema de concentración con el equipo nacional, con lo cual de a poco iremos dándole forma a lo que será la preparación para el año que viene".

"Esa preparación seguramente va a estar muy buena y bastante dura porque hay muy buen nivel y hay dos nuevas clasificaciones. Por lo tanto, voy a continuar entrenando todos los días, y cumpliendo con lo que siempre he hecho en mi carrera, que es remar y remar, para no perder ritmo, y cumplir con los objetivos que me puse como meta" manifestó.

Rezola3.jpg La primera medida en la nueva distancia será en el selectivo a realizarse en el Club Regatas de Gualeguaychú. UNO Santa Fe

Más consideraciones del olímpico santafesino

"El lago está en proceso de limpiado, es algo que cuesta, no se cuándo lo terminarán, lo único que falta es que no se si que lleguen las bombas, o bien que las reparen. A eso lo desconozco, pero se ve la gente trabajando, en ese sentido, estamos mejorando. Cuando cambia el viento, hay un parate, y después cuando se arriman los repollitos a la costa vuelven a trabajar", describió Rézola, quien se puso al hombro la cruzada por la limpieza del lago del Parque del Sur.

En otro orden, Rubén destacó que "estoy entrenando para reingresar al equipo nacional que sería en principio ahora en la previa al Sudamericano. Después apunto a mejorar mi rendimiento individual en la distancia que es K2 500, que le fui metiendo duro a eso, y el objetivo, de acuerdo a como se den las plazas, ahora en el campeonato del mundo, clasificatorio para los Juegos Olímpicos, es poder subir y hacer pruebas el año que viene. Quiero agradecer a todos los que hacen posible y me brindan su apoyo, como es el caso de Flexing Food, el gimnasio Woka y Goiak, y Sancor Seguros".

Rezola4.jpg Por su tenacidad consiguió que se pueda limpiar el lago del Parque Sur, que obstruía su entrenamiento deportivo. UNO Santa Fe

"Respecto al K4, si tiene su clasificación, y se puede llegar a producir un lugar para poder ingresar, y tengo el nivel y el cuerpo técnico lo requiere y me necesita voy a estar. Si eso pasa es porque tengo un nivel acorde a lo que se necesita. Ahora la meta es desarrollar la máxima capacidad aeróbica desde mi lado individual junto con el equipo. El haber entrenado con el equipo, después del selectivo, cuando quedé en la reserva, me ayudó mucho. Así que estoy contento con la mejora, y con la resistencia".