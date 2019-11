Rubén Rossi fue reconocido por el Concejo Municipal

El Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, en su última sesión, procedió a la declaración de Santafesino Destacado al reconocido formador Rubén José Rossi.

El cuerpo legislativo local procedió a instancias del concejal Juan Carlos Cesoni, del bloque del partido Justicialista, distinguir a Rossi por su reconocida trayectoria como deportista y capacitador en fútbol formativo.

Cesoni remarcó que "esta distinción es por su reconocida trayectoria como deportistas y capacitador en fútbol formativo, actividad que actualmente desarrolla en la Universidad Nacional del Litoral, y recorriendo el mundo en diferentes países e instituciones deportivas".

Como coordinador de fútbol amateur trabajó en River Plate durante cuatro años, Colón, Unión, Quilmes, entre otros. Fue técnico alterno de César Luis Menotti, e integra el staff de entrenadores de la escuela homónima.

Nacido en el popular barrio de Barranquitas de nuestra capital, fue el único santafesino que integró aquel equipo juvenil dirigido por Menotti que alcanzó la copa del Mundo de Japón en el año 1979.

Dicha selección, que contó con Diego Armando Maradona, y Ramón Díaz, hacía madrugar a los argentinos. El ex campeón juvenil que jugaba en ese momento en Colón, fue recibido en el aeropuerto de Sauce Viejo, por cientos de personas.

La entrega fue encabezada por el propio Cesoni, el concejal Ignacio Martínez Kerz, y la fotógrafa santafesina Carolina Niklison, impulsora de este reconocimiento. También acompañaron los ediles Leandro González, Carlos Suárez, Marcela Aeberhard, Franco Ponce de León, y el presidente, Sebastián Pignata.

Ruben2.jpg Gentileza Concejo Municipal

Sensaciones en el recinto

En primer término, Rossi manifestó que "quiero agradecerles a todos por este reconocimiento, estoy pasando por un momento complicado, mi hermano está internado, y la está peleando, por lo tanto es para él".

Agregó en tono emocionado, que "mis padres me enseñaron valores y principios, y cuando casi me doblo él me sostuvo. Entonces esto es para Santa Fe, para Barranquitas, donde me incié, y desde donde sigo luchando por un fútbol con principios. Con principos e ideales, en donde dejemos a los niños jugar, porque jugando es la única forma que se aprende".

"Este juego de la pelota, primer etapa, en el que cada vez los adultos intervenimos más, y menos los dejamos ser, y que si tanto queremos como decimos, una sociedad más igualitaria, más solidaria, más altruista y menos individualista, creamos y eduquemos niños para mejorar esta sociedad, y yo lo hago desde el lugar que me toca, que es el fútbol" razonó el santafesino destacado.

Finalmente, expresó que "desde ese lugar que me toca lucho por un fútbol mejor, sin trampas, sin mentiras, sin engaños, donde no le hagan creer a los niños que lo único importante es ganar. Porque en realidad, lo único importante es jugar".