Rugby: All Blacks y Wallabies empataron en Wellington

Los All Blacks estuvieron mucho tiempo en defensa, pero cuando pudieron acelerar y encontrar espacios, pasaron factura. Si no fuese por un error infantil de Rieko Ioane a quien se le escapó la pelota adentro del ingoal antes del pitazo final, los dirigidos por Ian Foster podrían haber sacado una diferencia mayor.

image.png Partidazo protagonizaron los All Blacks con los Wallabies en el comienzo de la Bledisloe Cup con empate en 16.

En el complemento, si bien fueron los de negro quienes estiraron rápidamente diferencias con un try del medio scrum, Aaron Smith, Australia nunca se desesperó y con un buen libreto de juego, puso en aprietos a los kiwi y se lo hizo saber con el try del wing, Filipo Daugunu. El fuerte viento y la lluvia hicieron que los pateadores no estuvieran certeros, por eso todo quedó igualado en 13 puntos a diez minutos del final.

El reloj siguió corriendo, Nueva Zelanda cometió un penal en su campo y O’Connor lo tradujo en puntos para pasar a ganar 16 a 13. Los All Blacks con el resultado en contra fueron por más, consiguieron la infracción y con la fórmula de line y maul, puso en aprietos a los Aussie. De ahí llegó un nuevo penal y esta vez Jordie Barrett no falló para dejar todo igualado nuevamente.

El resultado final terminó siendo un fiel reflejo de lo que fue el estreno de dos seleccionados con muchas caras nuevas y técnicos debutantes en el banco de suplentes de ambos equipos. El próximo choque será el domingo 18 de Octubre en Auckland, nuevamente entre los Wallabies y los All Blacks.

Nueva Zelanda: Joe Moody, Codie Taylor y Ofa Tuungafasi; Patrick Tuipulotu y Samuel Whitelock; Shannon Frizell, Sam Cane (capitán) y Ardie Savea; Aaron Smith y Richie Mo'unga; George Bridge, Jack Goodhue, Rieko Ioane, Jordie Barrett y Beauden Barrett. Entrenador: Ian Foster.Luego ingresaron: Dane Coles, Karl Tu'inukuafe, Nepo Laulala, Tupou Vaa'i, Hoskins Sotutu, TJ Perenara, Anton Lienert-Brown y Caleb Clarke.

Australia: James Slipper, Folau Fainga'a y Taniela Tupou; Lukhan Salakaia-Loto y Matthew Philip; Harry Wilson, Michael Hooper (capitán) y Pete Samu; Nic White y James O'Connor; Marika Koroibete, Matthew To'omua, Hunter Paisami, Filipo Daugunu y Tom Banks. Entrenador: Dave Rennie.Luego ingresaron: Jordan Uelese, Scott Sio, Allan Alaalatoa, Rob Simmons, Rob Valetini, Jake Gordon, Noah Lolesio y Reece Hodge.

Tantos Nueva Zelanda: tries de Jordie Barrett y Aaron Smith, más dos penales de Jordie Barrett.Tantos Australia: tries de Marika Koroibete y Filipo Daugunu, más dos penales de James O´Connor.