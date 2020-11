El polifuncional back del plantel superior del CRAI contó que "tuvimos una primera vuelta que fue un reacondicionamiento físico, que nos vino bien sobre todo a la cabeza, volver a estar juntos con mis amigos y mis compañeros, regresar al club, pero muy importante volver a sentirnos como grupo, creo que fue lo más importante para nosotros. Después tuvimos una segunda etapa en la que pudimos hacer más foco en el rugby, en el juego, lo cual nos vino muy bien porque es lo que no gusta".

image.png El back Gitano destacó que sería bueno poder volver a tener entrenamientos con contacto.

El inside Gitano comentó que "actualmente estamos entrenando una vez a la semana en el club por espacio de algo más de una hora, el protocolo lo estamos cumpliendo estrictamente porque estamos agradecidos de haber podido volver a entrenar, así que lo cumplimos lo más que se pueda, por ahora los entrenamientos son sin contacto físico, pesas al principio, y luego algunos trabajos de rugby, bien separados, nunca nos juntamos, en grupos en diferentes sectores de las canchas del club".

El exintegrante del seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby comentó que "creo que es un año de transición, en el cual ya avanzada la cuestión de la cuarentena apostamos un poco más al año que viene. Nos enfocamos en la parte física, y reacondicionarnos para lo que se venga. Tenemos las mismas ganas que a principio de este 2020, y las queremos redoblar para el año que viene, que al final tenemos muchas ganas de arrancar cuanto antes".

"Creo que estamos en un momento en el que podríamos volver a apostar en realizar prácticas con más contacto físico, el rugby es básicamente un deporte de contacto, y es lo que más necesitamos ahora y es lo que más se extraña. La parte física, la de correr, y la de pesas es muy buena y necesaria, pero el contacto es lo que más necesitamos porque eso no es sencillo de recuperar después de tanto tiempo sin poder hacerlo" comentó Lauti Montini sobre la importancia de volver a poder practicar situaciones de contacto en cuanto se pueda.

Más expresiones de un Gitano

A cerca de como fue el recambio de entrenadores, Héctor Salva en lugar de Federico Fernández y Elmer Capobianco, contó que "la renovación fue buena, Kiko ya venía trabajando el año pasado, así que se conoce su formato de trabajo, se disfruta, es un gran entrenador que siente la camiseta como nadie, tiene la pasión de un modo que la logra transmitir y que nos llega muchísimo. Así que nos viene muy bien como grupo, ya que nos motiva a buscar crecer y tratar de conseguir grandes cosas".

Montini señaló que "el parate lo que más nos puede afectar es el desacostumbrarse a los golpes del contacto, eso es lo que más tarda en recuperar un jugador de rugby, y es lo que más sufre después de un partido. Quizás es lo que más se va a sufrir a la vuelta a los partidos, y tener mucho cuidado con el tema de las lesiones y con el contacto fuerte. Básicamente es eso, porque al jugador de rugby le gusta entrenarse, y estar bastante bien, por lo que pesas y correr a nadie le hace mal".

image.png Montini arrancó jugando en Inmaculada, su primer coach fue Diego Fantín, y después se pasó a la autopista.

"Cualquier oportunidad de volver a pisar una cancha jugando sería muy bueno y considero que sería lo ideal. Nosotros como equipo y como ciudad nos viene muy bien jugar el Regional del Litoral, nos eleva mucho el nivel y sería ideal que se pueda volver a arrancar, pero cualquier oportunidad de poder volver a ingresar a un campo de juego, sea el torneo que sea, estaría muy bueno" destacó el back Gitano.

Finalmente, a cerca de cómo se inició en el deporte de la pelota ovalada, el integrante del plantel superior de la entidad de la autopista contó que "me llevó mi viejo, a los 6 años, jugaba en Inmaculada, y cuando se hace el cambio a Querandí, yo me voy a jugar al CRAI, porque es donde estaban mis más amigos. A los 12 años me fui al CRAI, mi primer entrenador fue mi viejo, el me acompañaba y me llevaba, y también era parte, por eso digo que mi primer coach fue él. En Inmaculada lo tuve a Diego Fantín, y en CRAI cuando llego estaba Delgado y el Indio Saux. En el plantel superior debuté con 20 años ante Córdoba Athlétic y con Elmer Capobianco como entrenador. La verdad que fue una sensación increible y muy linda cuando estás ahí adentro".