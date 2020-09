De esta manera, el plantel está completo y son 32 los jugadores que llevan adelante los trabajos para llegar de la mejor manera al 7 de noviembre. En dicha jornada, Argentina debutará en Brisbane ante Sudáfrica, actual campeón del mundo, en una edición que se jugará en Australia como única sede. El segundo partido será el 14 de noviembre ante Nueva Zelanda, en el Bankwest Stadium, de Sidney, y la primera rueda la culminará el 21 de noviembre ante Australia, en el ANZ Stadium de Sidney.

image.png Boffelli junto a varios de sus compañeros que entrenan con Los Pumas en Montevideo.

Posteriormente, el 28 de noviembre Los Pumas volverán a jugar ante el local en el McDonald's Jones Stadium de Newcastle, el 5 de diciembre lo harán ante Nueva Zelanda en el Banwest Stadium y el 12 de diciembre cerrarán frente a Sudáfrica en el ANZ Stadium. Esta será la octava edición del Championship y la primera vez que se realiza en una sede fija en vez de jugarse de local y visitante, situación motivada por la pandemia.

"Por un lado estamos contentos de poder acomodar todo un poco después de algunos casos positivos de coronavirus en el plantel. Juntarnos de vuelta, poder entrenar con el equipo, me terminé de recuperar y me tocó ir a hacer físico a Casa Puma. Ahora con todo el equipo junto es mejor porque podemos entrenar y trabajar más en detalles" señaló el rosarino Emiliano Boffelli.

También expresó que "ahora hay que enfocarse en la parte mental, después el detalle ahí va a estar la diferencia. Ahora estamos laburando en células, en lo que es semiataques, y viendo un poco el plan de juego, para cuando nos toque atacar tener bien en claro lo que tenemos que desplegar dentro del campo de juego".

image.png El hooker platense Julián Montoya se sumó a los entrenamientos en tierras uruguayas.

A cerca de como recibió el grupo la oficialización de Cheika al staff de Mario Ledesma expresó que "tremendo, la verdad que tener ese nivel persona dentro del staff y poder incluir alguien de afuera, que traiga sus conocimientos, me gusta mucho el rugby australiano, la búsqueda de espacios, me gusta mucho, y me gustaría charla con él. Apenas lo nombraron me vino la charla del entretiempo que les dio a sus jugadores en Salta en 2018. Las ideas y los conocimientos que tiene es realmente importante, y esperemos poder sacarle provecho".

El tres cuartos formado en Duendes de Rosario comentó que "la verdad es que yo no pensaba irme ahora a Europa, pensaba hacerlo más adelante, pero si lo tengo que adelantar lo haré. Tuve y tengo opciones para ir a jugar a Europa, pero ahora tengo la cabeza puesta en mente en Los Pumas. Pienso en el Rugby Championship, esperamos tanto este momento en la pandemia de juntarnos a entrenar, que ahora que se hace no quiero desviar mi cabeza en otra cosa. Me gustaría jugar en Europa, pero solamente pienso en Los Pumas".