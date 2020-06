Rugby: Un sanjuanino con un gran pasado santafesino

Muchas fotos históricas del rugby santafesino se suben por estos días a las redes sociales. La cuarentena por el coronavirus provocó revisar el pasado, tanto en la vida familiar como en la parte deportiva. Allí apareció Guillermo Quevedo, un sanjuanino, que vivió mucho tiempo en Santa Fe. Estudió educación física y jugó al rugby en el Liceo Militar General Belgrano.

"A España vine en el 2001 y me volví en el 2011 a la Argentina. Doce años prácticamente, y me vine en ese momento porque me salió una oportunidad, a mi pareja también y nos vinimos. Ella vino a jugar al vóley y yo como entrenador en Cantabria. Después entrené Torres la Vega una ciudad al lado de Santander y terminé en el Independiente", le dijo Guillermo Quevedo a UNO Santa Fe desde España.

Describió que "Me volví en 2011, porque estaba mi madre mal, regresé a San Juan que es mi ciudad natal. Y me quedé hasta octubre del año pasado. Mis dos hijos están acá, y tras unas gestiones regresé a vivir a un pueblito que se llama Miengo, cercano a Santander. De rugby me junto con los equipos de acá y participo mucho. Seguramente en el futuro seguiré haciendo".

Guille quevedo 2.jpg Guillermo Quevedo es profesor de educación física y jugó al rugby en Santa Fe.

Su relación con la ovalada

"En el rugby empecé a jugar a los 14 años en el club Amancay de San Juan. Luego me fui al Liceo Militar a hacer el secundario y ahí jugué en el equipo, hasta cuarta división, y lo hacía en San Juan y Mendoza. Con 17 años jugué en la primera y en la selección sanjuanina. A las 18 me fui a Santa Fe. En principio fui a estudiar abogacía, mi padre siempre estuvo vinculado a eso, pero a Santa Fe fui a jugar al rugby", explicó Guillermo Quevedo, el ex integrante de los seleccionados de la Unión Santafesina de Rugby.

Ante la consulta de cómo se inició en nuestra capital a jugar al deporte de la pelota ovalada, el ex vicepresidente de la Unión Argentina de Rugby, Guillermo Quevedo, consideró que "En Santa Fe empecé jugando en el Liceo Militar Belgrano, porque conocía algunos chicos que habían jugado el Inter liceos. Llegué y conocí a Chiquito Campanella, me fui a vivir a un departamento con el Fifo Gallardo, entonces en la época que el CEC, en ese momento, con Gaviola, Milesi, Macoco, Daniel Susman, Dunda, y no me quiero olvidar de ninguno. Nos entrenó el Negro Tevez, luego Tarabini, y llegó el gran maestro que fue Raúl Tacca, con el aprendimos a jugar un muy buen rugby. Raúl fue un maestro y un adelantado, y ahí lo conocí a Copete Burgos, que era entrerriano".

Guille quevedo 3.jpg El ex vicepresidente de la UAR, junto a su amigo Chiquito Campanella.

Estudiante y jugador de rugby

"Jugando en el Liceo, estaba de novio en Paraná, y ahí me quedé. Hice amigos en ambos lugares. Ahí fue que me encuentro en la vida con Raúl Tacca y pasé a estudiar el profesorado de Educación Física en Santa Fe. Con profesores y maestros, lo llevamos a jugar al rugby a César Miño, al Gringo Botta, y los vínculos que hice en Santa Fe fueron fantásticos".

"Me hice amigo de chicos e históricos jugadores de Santa Fe, muchos de los cuales eran de otros clubes como el Gordo Rosas, el Pato Rueda, Toto Rey, y conocí a gente increíble. A Julio Tejerina en Inmaculada, el Sapo Meretta de Universitario, y se vino a vivir con nosotros Roberto Campanella. Era Rioja y Rivadavia, en pleno centro, y la verdad que hicimos un gran grupo de amigos. Entrené la quinta división de Liceo con Hernán Del Sastre, y con mucha gente en una etapa fantástica".

"Otra cosa que me generó muchos amigos santafesinos fue cuando estuve en el seleccionado de Santa Fe de M20, con la Polaca Kreczman, Patricio Favre, Pachacho Menegón, con Gallego y muchos más. Los domingos iba a comer a la casa de la familia Del Sastre, Nano Iturraspe amigo del CRAI, el Gallego Riesta que jugó conmigo en la selección. Me convocó el Moncho Ibaquez, luego con Victor Camardón, y los amigos interminables, que siguen presente hasta la actualidad. Tengo muy buenos recuerdos y adoro Santa Fe", apuntó Guillermo Quevedo.

Guille quevedo 4.jpg En Santa Fe, Guillermo Quevedo jugó en Liceo y en el seleccionado de la USR.

La vuelta a sus pagos

Tras haber disfrutado de las dos orillas, que conforman Santa Fe y Paraná, y cosechar muchos amigos, Guille Quevedo pegó la vuelta a tierras sanjuaninas. "Cuando regresé a San Juan, lo hice a Amancay, y después me fui de viaje a Europa. Había armado el equipo femenino de hockey de Amancay, cambió de rumbo el club, dejé por no estar de acuerdo, y ahí me convocó la Universidad de San Juan. Generamos muchas cosas desde el año 80, entrené la selección mayor y juvenil en San Juan, tuve un gimnasio, y me fue bien. Antes de venirme a España en el 2000 fui presidente de la Unión de Rugby de San Juan, y cuando volví nuevamente ocupé el mismo cargo. Ahí fui convocado por Cacho Castillo para integrar la UAR, me tocó la vicepresidencia segunda".

Por último, el profesor de educación física, y ex presidente de la Unión Sanjuanina de Rugby, Guillermo Quevedo, destacó que "Hice muchas cosas. Fui candidato a diputado por la ciudad de San Juan, fui director de deportes provincial, e hice periodismo. En el diario de Cuyo y también radio. De todo un poco. Tratando de vivir y pasándola bien. Ahora acá estoy bien en un pueblito de España. Ahora con la cuarentena estamos un poco mejor, saliendo y tratando de volver a la vida normal. Estoy bien de salud, tuve dos episodios de cáncer, tengo operaciones de riñón, de un lado tengo cuarto y del otro medio. Pero he salido y estoy bien, y como el rugby, yendo para adelante".