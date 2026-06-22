Uno Santa Fe | Ovación | Lionel Messi

Julián Álvarez elogió a Lionel Messi: "Es el mejor de la historia y lo disfrutamos todos los días"

El delantero Julián Álvarez exteriorizó su felicidad por el triunfo de la Selección Argentina ante Austria y elogió al capitán Lionel Messi por su doblete

22 de junio 2026 · 17:34hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Julián Álvarez elogió a Lionel Messi: Es el mejor de la historia y lo disfrutamos todos los días

El delantero Julián Álvarez exteriorizó este lunes su felicidad por el triunfo de la Selección Argentina ante Austria y elogió al capitán Lionel Messi por su doblete, al remarcar que "es el mejor de todos los tiempos".

El actual jugador del Atlético de Madrid señaló que a Messi "se lo lo disfruta todos los días", mientras que reconoció: "No alcanzan las palabras".

• LEER MÁS: Messi la rompió y Argentina superó a Austria para clasificar a los 16avos de final

En este sentido, Álvarez, que ingresó en lugar de Lautaro Martínez, consideró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni debe "ir paso a paso" tras ganar los dos primeros encuentros en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

"Me siento bien, todos tenemos que apoyar y aprovechar los minutos que toquen. Hay que seguir por este camino, paso a paso", señaló.

Lionel Messi Julián Álvarez Austria
Noticias relacionadas
la seleccion argentina esta en los 16avos de final del mundial: ¿quien puede ser su rival?

La Selección Argentina está en los 16avos de final del Mundial: ¿quien puede ser su rival?

la estadistica de lionel messi que dilapida a cristiano ronaldo en mundiales

La estadística de Lionel Messi que dilapida a Cristiano Ronaldo en Mundiales

todos los records que rompio messi en el partido ante austria por el mundial 2026

Todos los récords que rompió Messi en el partido ante Austria por el Mundial 2026

scaloni saco pecho por el nivel de la seleccion argentina: estamos bien y competimos

Scaloni sacó pecho por el nivel de la Selección Argentina: "Estamos bien y competimos"

Lo último

Escándalo y corralito en Nelson: cerró una mutual tras la muerte de su presidente y estiman un fraude millonario a ahorristas

Escándalo y corralito en Nelson: cerró una mutual tras la muerte de su presidente y estiman un fraude millonario a ahorristas

Horror en el norte de la ciudad: un nene de 9 años presenció el presunto femicidio de su madre y logró escapar

Horror en el norte de la ciudad: un nene de 9 años presenció el presunto femicidio de su madre y logró escapar

Vecinos de Candioti Sur, cansados del SEOM: juntan firmas para pedir la exención y no descartan manifestarse

Vecinos de Candioti Sur, cansados del SEOM: juntan firmas para pedir la exención y no descartan manifestarse

Último Momento
Escándalo y corralito en Nelson: cerró una mutual tras la muerte de su presidente y estiman un fraude millonario a ahorristas

Escándalo y corralito en Nelson: cerró una mutual tras la muerte de su presidente y estiman un fraude millonario a ahorristas

Horror en el norte de la ciudad: un nene de 9 años presenció el presunto femicidio de su madre y logró escapar

Horror en el norte de la ciudad: un nene de 9 años presenció el presunto femicidio de su madre y logró escapar

Vecinos de Candioti Sur, cansados del SEOM: juntan firmas para pedir la exención y no descartan manifestarse

Vecinos de Candioti Sur, cansados del SEOM: juntan firmas para pedir la exención y no descartan manifestarse

La Selección Argentina está en los 16avos de final del Mundial: ¿quien puede ser su rival?

La Selección Argentina está en los 16avos de final del Mundial: ¿quien puede ser su rival?

La estadística de Lionel Messi que dilapida a Cristiano Ronaldo en Mundiales

La estadística de Lionel Messi que dilapida a Cristiano Ronaldo en Mundiales

Ovación
Messi la rompió y Argentina superó a Austria para clasificar a los 16avos de final

Messi la rompió y Argentina superó a Austria para clasificar a los 16avos de final

Scaloni sacó pecho por el nivel de la Selección Argentina: Estamos bien y competimos

Scaloni sacó pecho por el nivel de la Selección Argentina: "Estamos bien y competimos"

Todos los récords que rompió Messi en el partido ante Austria por el Mundial 2026

Todos los récords que rompió Messi en el partido ante Austria por el Mundial 2026

Messi eterno: alcanzó los 18 goles y es el máximo artillero en la historia de los Mundiales

Messi eterno: alcanzó los 18 goles y es el máximo artillero en la historia de los Mundiales

El uno por uno de la Selección Argentina en el triunfo ante Austria

El uno por uno de la Selección Argentina en el triunfo ante Austria

Policiales
Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Misterio en San Justo: hallaron una avioneta abandonada en un campo de Cayastacito e investigan un golpe narco

Sauce Viejo: secuestran armas, drogas y más de 30 celulares en una investigación por amenazas calificadas

Sauce Viejo: secuestran armas, drogas y más de 30 celulares en una investigación por amenazas calificadas

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Murió el hombre de 29 años que había sido baleado en barrio Villa Hipódromo

Escenario
Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Ballet Folklórico Nacional Gira por Santa Fe: 25, 26, 27 y 28 de junio de 2026

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Sobredosis de Soda en Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

Nico Ibarburu & Hugo Fattoruso llegan a Santa Fe para una celebración de la música rioplatense

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe

El mundo mágico de Pequeño Pez regresa a Santa Fe