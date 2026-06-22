Julián Álvarez elogió a Lionel Messi: "Es el mejor de la historia y lo disfrutamos todos los días"

El delantero Julián Álvarez exteriorizó su felicidad por el triunfo de la Selección Argentina ante Austria y elogió al capitán Lionel Messi por su doblete

El delantero Julián Álvarez exteriorizó este lunes su felicidad por el triunfo de la Selección Argentina ante Austria y elogió al capitán Lionel Messi por su doblete, al remarcar que "es el mejor de todos los tiempos".

El actual jugador del Atlético de Madrid señaló que a Messi "se lo lo disfruta todos los días", mientras que reconoció: "No alcanzan las palabras".

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En este sentido, Álvarez, que ingresó en lugar de Lautaro Martínez, consideró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni debe "ir paso a paso" tras ganar los dos primeros encuentros en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

"Me siento bien, todos tenemos que apoyar y aprovechar los minutos que toquen. Hay que seguir por este camino, paso a paso", señaló.