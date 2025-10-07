Uno Santa Fe | Ovación | Rune

Rune y Bergs, los primeros clasificados a cuartos de final en el Masters 1000 de Shanghai

El danés Holger Rune y el belga Zizou Bergs ganaron sus respectivos partidos y avanzaron a los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghai.

7 de octubre 2025 · 10:28hs
El danés Holger Rune (10°) y el belga Zizou Bergs se convirtieron en los primeros clasificados a los cuartos de final en el Masters 1000 de Shanghai luego de sus respectivos triunfos ante el francés Giovanni Mpetshi Perricard (32°) y el canadiense Gabriel Diallo (31°).

Rune, quien quiere reencontrarse con el nivel que lo hizo ser el número 4 del mundo allá por el 2023, pudo sacarse de encima a un duro rival como lo es el francés Giovanni Mpetshi Perricard, quien pese a tener un juego prácticamente amateur desde el fondo de la cancha, es de los mejores sacadores del circuito.

El danés se llevó el triunfo por 6-4, 6-7(7) y 6-3, en un encuentro que se extendió durante casi dos horas y media. En los cuartos de final tendrá una buena oportunidad para seguir avanzando, ya que se enfrentará con el ganador del partido entre el neerlandés Tallon Griekspoor (27°) y el monegasco Valentin Vacherot.

Bergs, por su parte, sigue avanzando en la que ya es su mejor semana profesional. En esta ocasión, el belga sacó adelante un partido durísimo para ganarle a Diallo por 3-6, 7-5 y 7-6(8), en un encuentro donde levantó un par de match points en contra en el tie-break definitivo.

El turno de Djokovic en el Masters 1000 de Shanghai

En los cuartos de final podría enfrentarse con el serbio Novak Djokovic (4°), quien se enfrenta con el español Jaume Munar.

Luego del encuentro entre Djokovic y Munar se dará el último cruce, que será entre Griekspoor y Vacherot.

