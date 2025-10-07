Un violento episodio de inseguridad se registró el lunes en La Carbonilla, ubicado en el cardinal este del barrio Candioti, sobre terrenos ferroviarios usurpados. Un trabajador que circulaba en su moto fue emboscado por al menos seis delincuentes, que lo persiguieron, le arrojaron piedras y finalmente lo golpearon salvajemente para robarle el vehículo y sus pertenencias.
Violento asalto a un trabajador en barrio Candioti: seis delincuentes le robaron la moto y el celular
La víctima, un hombre de 37 años, fue emboscada y atacada a pedradas por un grupo de ladrones que lo derribaron y lo golpearon brutalmente
Por Juan Trento
La víctima, identificada como Rodrigo Rubén Pérez, de 37 años, se desplazaba en una moto Gilera Smash 110 cc gris cuando fue interceptado por el grupo. Según su testimonio, intentó escapar, pero al llegar a la esquina de Lavalle y Luciano Torrent perdió el control del rodado tras recibir varios impactos de piedra. Una vez en el suelo, los atacantes lo rodearon, lo agredieron físicamente y se dieron a la fuga con la moto y su teléfono celular.
Denuncia y asistencia
Los vecinos del lugar, alertados por los gritos de auxilio, salieron de sus casas y encontraron al hombre tirado en el piso, con visibles lesiones. De inmediato dieron aviso a la central de emergencias 911, tras lo cual arribaron oficiales de la Comisaría 3ª y del Comando Radioeléctrico, además de un equipo médico del SIES 107, que brindó atención al herido.
En el lugar, Pérez relató lo ocurrido y explicó que no pudo defenderse debido a la inmovilidad de una de sus manos. Los efectivos policiales relevaron testimonios entre los vecinos, identificaron posibles cámaras de seguridad públicas y privadas y dispusieron un patrullaje intensivo en toda la zona para intentar dar con los responsables.
Intervención fiscal
La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó la identificación de testigos, la revisión de las cámaras de videovigilancia y un informe médico sobre el estado de salud de la víctima.
Mientras tanto, los vecinos del barrio Candioti expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en el sector y reclamaron mayor presencia policial y controles en los pasajes internos de La Carbonilla.