Violento asalto a un trabajador en barrio Candioti: seis delincuentes le robaron la moto y el celular

La víctima, un hombre de 37 años, fue emboscada y atacada a pedradas por un grupo de ladrones que lo derribaron y lo golpearon brutalmente

Un violento episodio de inseguridad se registró el lunes en La Carbonilla , ubicado en el cardinal este del barrio Candioti , sobre terrenos ferroviarios usurpados. Un trabajador que circulaba en su moto fue emboscado por al menos seis delincuentes , que lo persiguieron, le arrojaron piedras y finalmente lo golpearon salvajemente para robarle el vehículo y sus pertenencias.

La víctima, identificada como Rodrigo Rubén Pérez , de 37 años, se desplazaba en una moto Gilera Smash 110 cc gris cuando fue interceptado por el grupo. Según su testimonio, intentó escapar , pero al llegar a la esquina de Lavalle y Luciano Torrent perdió el control del rodado tras recibir varios impactos de piedra. Una vez en el suelo, los atacantes lo rodearon, lo agredieron físicamente y se dieron a la fuga con la moto y su teléfono celular .

Denuncia y asistencia

Los vecinos del lugar, alertados por los gritos de auxilio, salieron de sus casas y encontraron al hombre tirado en el piso, con visibles lesiones. De inmediato dieron aviso a la central de emergencias 911, tras lo cual arribaron oficiales de la Comisaría 3ª y del Comando Radioeléctrico, además de un equipo médico del SIES 107, que brindó atención al herido.

En el lugar, Pérez relató lo ocurrido y explicó que no pudo defenderse debido a la inmovilidad de una de sus manos. Los efectivos policiales relevaron testimonios entre los vecinos, identificaron posibles cámaras de seguridad públicas y privadas y dispusieron un patrullaje intensivo en toda la zona para intentar dar con los responsables.

Intervención fiscal

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. El funcionario judicial ordenó la identificación de testigos, la revisión de las cámaras de videovigilancia y un informe médico sobre el estado de salud de la víctima.

Mientras tanto, los vecinos del barrio Candioti expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en el sector y reclamaron mayor presencia policial y controles en los pasajes internos de La Carbonilla.