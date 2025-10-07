Quimsa le ganó a Obras en el Templo del Rock

Quimsa superó a Obras Basket por 68-64, en el Templo del Rock, con una gran tarea de Diego Figueredo, quien se despachó con 11 puntos.

Quimsa superó a Obras Basket por 68 a 64, en El Templo del Rock, en la continuidad de la fase regular de la Liga Nacional. Diego Figueredo (11 puntos), Brandon Robinson y Jerome Meyinsse (ambos con nueve) fueron los más destacados del conjunto santiagueño. Por otro lado, Federico Zezular fue el máximo anotador del Rockero con 18.

El dueño de casa manejó los tiempos del juego en los diez minutos iniciales, partiendo desde la intensidad defensiva. Esto le permitió afianzarse en la lucha rebotera (12-6) y la eficacia en los ataques rápidos (67% de efectividad en dobles). Federico Zezular lideró la ofensiva con cinco tantos, con el fin de que el anfitrión terminara el primer cuarto arriba por 21 a 14.

La Fusión pasó al frente en el segundo período, a través de la buena producción en la pintura. Nicolás Romano (ocho unidades) y Jerome Meyinsse (siete) lideraron las ofensivas de la visita. Por el lado del Aurinegro, los aportes de Felipe Inyaco (siete) mantuvieron al equipo en partido. Quimsa se fue al descanso con una ventaja mínima (31-30).

A la vuelta de los vestuarios, el elenco de Guido Fabbris ajustó las marcas en defensa (siete recuperos y tres tapas en total). Asimismo, Zezular (18 puntos (3-5 detrás del arco), dos tableros y un bloqueo) y Jorge Bilbao (12, uno y cuatro asistencias) colaboraron en esa faceta del juego. En tanto, Juan Ignacio Brussino condujo las ofensivas y Pedro Barral (12, uno y cuatro) mostró su capacidad anotadora. El local concluyó el tercer capítulo con un margen de 47 a 43.

En el último segmento, los dirigidos por Leandro Ramella comenzaron tomando el liderazgo en el marcador, de la mano de Diego Figueredo (14 tantos (4-8 en tiros externos)), Leonardo Lema (ocho) y Meyinsse (nueve). De hecho, Figueredo convirtió el triple en la esquina con el fin de sentenciar la historia.