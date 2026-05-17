¿Colón ganó un punto o dejó escapar dos en Caseros?

El equipo de Medrán fue superior por momentos ante Estudiantes, pero no logró sostener la ventaja y terminó repartiendo unidades.

Colón volvió de Caseros con sensaciones encontradas. El empate 1-1 ante Estudiantes de Buenos Aires puede valorarse desde distintos lugares: como un punto positivo en una cancha compleja y frente a un rival que venía en alza, o como una oportunidad desperdiciada para pegar un golpe fuerte en la Zona A de la Primera Nacional.

LEER MÁS: Así quedó Colón en la zona A tras igualar contra Estudiantes de Buenos Aires

Lo concreto es que el equipo de Ezequiel Medrán estuvo cerca de traerse algo más. Arrancó mejor, encontró rápidamente la ventaja con el gol de Ignacio Lago y durante gran parte del encuentro dio la impresión de ser un equipo más sólido y peligroso que su rival.

Un partido que parecía controlado por Colón

Hasta bien entrado el primer tiempo, Colón daba señales de tener el partido bajo control. Manejó mejor la pelota, encontró espacios y tuvo movilidad para lastimar. Estudiantes recién reaccionó sobre el cierre de la etapa inicial, cuando adelantó líneas, empujó a Colón contra su arco y terminó encontrando el empate mediante Facundo Ardiles.

Ese tramo del primer tiempo coincidió además con un golpe muy sensible para el Sabalero: la salida por lesión de Federico Lértora.

Estudiantes de Buenos Aires Colón Federico Rasmussen IG caestudiantes

La ausencia del mediocampista se sintió de inmediato. Colón perdió equilibrio, presencia y capacidad para ordenar el juego. Aunque el ingreso de Agustín Toledo sostuvo la estructura, el equipo ya no tuvo la misma autoridad en la mitad de la cancha.

El empate dejó gusto a poco para Colón

Más allá de lo equilibrado del desarrollo, las situaciones más claras fueron de Colón. En el segundo tiempo volvió a quedar evidenciado con el cabezazo de Alan Bonansea que se estrelló en el palo luego de una gran acción colectiva.

Ahí apareció uno de los debates que seguramente quedarán instalados tras el empate: si el triple cinco compuesto por Matías Muñoz, Ignacio Antonio y Agustín Toledo no debió romperse en algún momento para buscar algo más ofensivo.

Colón necesitaba una victoria que le permitiera cortarse arriba y empezar a construir una diferencia en una tabla extremadamente pareja. Pero Medrán eligió sostener la estructura y el equipo terminó administrando un empate que hoy tiene valor, aunque también deja cierta sensación de conformismo.

Porque el punto puede terminar siendo insuficiente. Deportivo Morón tiene la chance de alcanzarlo o superarlo si vence a All Boys, mientras que otros equipos comenzaron a acercarse peligrosamente.

La deuda de visitante

El Sabalero sigue sosteniendo la denominada “media inglesa”: gana de local y suma afuera. En otra época, esa receta era sinónimo de ascenso. Pero esta Primera Nacional muestra una pelea tan cerrada que empatar de visitante muchas veces termina siendo quedarse corto.

Sobre todo porque Colón todavía no logra dar ese salto futbolístico fuera de Santa Fe que le permita transformarse en un equipo verdaderamente dominante.

LEER MÁS: Lago, figura y listo para renovar en Colón: "Buscamos el beneficio de ambos"

La producción futbolística en Caseros estuvo a la altura. El equipo compitió, tuvo personalidad y generó situaciones. Pero todavía no le alcanza para convertir esos buenos rendimientos en triunfos importantes lejos del Brigadier López.

Y el calendario que viene no ofrece demasiado margen. De los próximos seis partidos, cuatro serán fuera de casa y varios ante rivales directos en la pelea de arriba.

Por eso, el empate ante Estudiantes deberá tomar verdadero valor si Colón logra hacerlo pesar en la próxima fecha, cuando reciba a Mitre de Santiago del Estero, uno de los equipos sensación del campeonato y que quedó a apenas un punto tras vencer a Acassuso.