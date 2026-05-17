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Di María apuntó contra el arbitraje tras la derrota de Rosario Central ante River

El delantero del “Canalla” se mostró molesto luego de la eliminación en el Monumental y dejó frases picantes por el penal que definió la semifinal.

Ovación

Por Ovación

17 de mayo 2026 · 09:09hs
Di María apuntó contra el arbitraje tras la derrota de Rosario Central ante River

Ángel Di María habló tras la derrota de Rosario Central ante River, que dejó al equipo rosarino afuera del Torneo Apertura, y lanzó una fuerte crítica por el arbitraje en el Monumental.

Nos ganaron por un gol de penal, sabíamos que estas cosas podían pasar acá, no por nada hablaron antes”, expresó el campeón del mundo, visiblemente molesto por la jugada que terminó definiendo la semifinal a favor del conjunto dirigido por Eduardo Coudet.

River se impuso por 1-0 con gol de Facundo Colidio, de penal, y se convirtió en el primer finalista del Apertura. En ese contexto, Di María cuestionó el desarrollo del encuentro y dejó entrever su disconformidad con algunas decisiones arbitrales.

Más complicaciones para el Rosario Central de Di María

Además, el futbolista de Rosario Central también hizo referencia a la logística previa al partido y reveló una complicación en el viaje del plantel: “Nos tocó venir en colectivo porque en Aeroparque no se podía aterrizar. No sé qué pasó”.

La frase sumó otro condimento a una noche caliente en Núñez, donde Central no logró imponer condiciones y terminó eliminado en una semifinal marcada por la tensión, las polémicas y el malestar del equipo rosarino.

Con este resultado, River avanzó a la final del Torneo Apertura, mientras que Rosario Central cerró su participación con bronca y con Di María como una de las voces más fuertes en la salida del Monumental.

Di María Rosario Central River
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