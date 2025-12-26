Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

San Lorenzo plantó bandera y rechazó la primera oferta de River por Jhohan Romaña

San Lorenzo rechazó la primera propuesta formal de River por Jhohan Romaña y dejó en claro su postura en el mercado de pases.

Ovación

Por Ovación

26 de diciembre 2025 · 17:04hs
San Lorenzo plantó bandera y rechazó la primera oferta de River por Jhohan Romaña

San Lorenzo tomó una decisión firme en el mercado de pases y rechazó la oferta inicial de River por Jhohan Romaña, defensor colombiano que se transformó en una pieza clave del equipo. La propuesta, cercana a los 2 millones de dólares por el 50% del pase, fue considerada insuficiente por la dirigencia azulgrana, que no está dispuesta a desprenderse del futbolista en esas condiciones.

River y una oferta que no convenció a San Lorenzo

Según trascendió, la propuesta elevada desde Núñez no logró satisfacer las expectativas económicas del Ciclón, que entiende que Romaña es uno de los activos más importantes del plantel. En Boedo consideran que, si el jugador sale, debe ser por una cifra mayor o, preferentemente, mediante la venta del 100% de los derechos económicos.

La determinación fue adoptada por la Comisión Directiva que encabeza de manera transitoria Sergio Costantino, en un contexto institucional complejo, pero con una postura clara respecto al armado deportivo.

Romaña, pieza clave y sin reemplazo inmediato

En el seno de San Lorenzo sostienen que Romaña no es un jugador prescindible, tanto por su rendimiento como por su proyección. Por eso, la prioridad no es vender, sino sostener la base del equipo, aun en medio de las dificultades financieras que atraviesa la institución.

Durante las charlas surgió la posibilidad de incluir a Sebastián Boselli como parte de pago, pero esa alternativa fue rápidamente descartada. El defensor uruguayo no ve con buenos ojos llegar a Boedo y prioriza continuar su carrera en el exterior si no logra consolidarse en River. Además, San Lorenzo no acepta futbolistas en la operación, una postura que se mantiene firme.

Posturas firmes y negociación en pausa

También se analizó la chance de elevar la oferta a 2,5 millones de dólares por la mitad del pase, pero ese escenario no prosperó y no hubo avances concretos. Desde River, la postura es clara: no están dispuestos a duplicar la cifra inicial, lo que enfría seriamente las negociaciones.

El futuro de la operación dependerá de si alguna de las partes decide modificar sus pretensiones. Por ahora, San Lorenzo resiste, fija condiciones y deja un mensaje contundente: no venderá a Jhohan Romaña a cualquier precio, incluso en un escenario económico delicado.

