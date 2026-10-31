San Lorenzo se lo empató a Vélez y lo complicó en la pelea por la Tabla Anual

San Lorenzo se lo empató a Vélez 2-2 en un partidazo de la Zona A por la decimoquinta fecha del Torneo Clausura

San Lorenzo se lo empató a Vélez 2-2 en un partidazo de la Zona A, correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura . Este resultado dejó al Ciclón entre los ocho mejores y complicó al Fortín en la pelea por la Tabla Anual.

El encuentro, que se disputó en el estadio José Amalfitani, se definió por los goles de Juan Cruz Policella y Matías Pellegrini, a los 22 y 25 minutos, respectivamente, a favor del local; mientras que Alexis Cuello descontó a los 45 del primer tiempo y Rodrigo Auzmendi lo empató a los 36 del complemento.

En la segunda mitad, Ronaldo Martínez marcó el tercero, pero Facundo Tello, a instancias del VAR, lo invalidó por una infracción previa. Acto seguido, Guillermo Barros Schelotto fue expulsado por protestar. Cerca del final, Rodrigo Auzmendi convirtió el 2-2 definitivo.

Con este resultado, Vélez, que su próximo compromiso será ante Unión en Santa Fe, se mantiene segundo en la Zona A con 28 puntos. Sin embargo, quedó relegado en la pelea por la tabla anual donde se ubica tercero con 56 unidades, a tres del líder, Rosario Central. En caso de que Boca o Argentinos sumen de a tres esta fecha, los de Liniers se quedarán sin chances de ser el mejor equipo del año.

Por su parte, los dirigidos por Rubén Darío Insúa, que recibirán a Platense en la última fecha, marchan novenos en su grupo con 19 puntos, misma cantidad que Independiente (8°), que es el último equipo que se está clasificando a los playoffs.

El resumen de Vélez y San Lorenzo