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Los convocados en Unión para el partido frente a Newell's

Son 24 los futbolistas rojiblancos que aguardan concentrados en Rosario para visitar este domingo a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2026 · 21:16hs
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La lista de jugadores convocados en Unión para visitar a Newells.

José Busiemi/UNO Santa Fe.

La lista de jugadores convocados en Unión para visitar a Newell's.

Este sábado, el plantel de Unión llegó a Rosario para esperar concentrado el partido ante Newell's. Y existe un dato saliente en la lista de convocados.

La lista de convocados en Unión

El mismo tiene que ver con la ausencia del zaguero Matías Rocha. Finalmente, el defensor uruguayo no se recuperó de una tendinitis y quedó descartado.

De esta manera, en su lugar, es muy factible que juegue Ignacio Isla, quien fue su reemplazante en el encuentro frente a Estudiantes de La Plata.

Por ese motivo, el que se suma a la lista de convocados y que ocuparía un lugar en el banco de relevos es Tomás Fagioli quien no venía siendo tenido en cuenta por Leonardo Madelón.

Unión convocados Newell's
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