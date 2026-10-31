Este sábado, el plantel de Unión llegó a Rosario para esperar concentrado el partido ante Newell's. Y existe un dato saliente en la lista de convocados.
Los convocados en Unión para el partido frente a Newell's
Son 24 los futbolistas rojiblancos que aguardan concentrados en Rosario para visitar este domingo a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa
Por Ovación
31 de octubre 2026 · 21:16hs
La lista de convocados en Unión
El mismo tiene que ver con la ausencia del zaguero Matías Rocha. Finalmente, el defensor uruguayo no se recuperó de una tendinitis y quedó descartado.
De esta manera, en su lugar, es muy factible que juegue Ignacio Isla, quien fue su reemplazante en el encuentro frente a Estudiantes de La Plata.
Por ese motivo, el que se suma a la lista de convocados y que ocuparía un lugar en el banco de relevos es Tomás Fagioli quien no venía siendo tenido en cuenta por Leonardo Madelón.