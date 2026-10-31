Talleres goleó a Riestra, cortó la mala racha y salió del fondo

Talleres se impuso por 3-0 ante Riestra en el estadio Guillermo Laza por la fecha 15 del Torneo Clausura, y puso fin a una seguidilla de cinco encuentros sin victorias

Talleres se impuso este sábado por 3-0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza por la fecha 15 del Torneo Clausura , y puso fin a una seguidilla de cinco encuentros sin victorias, además de reencontrarse con el triunfo fuera de casa después de 89 días.

El conjunto dirigido por Omar De Felippe construyó una victoria contundente a partir de la efectividad en los remates de media distancia y aprovechó los espacios que dejó el equipo local para sellar una goleada que le permite recuperar confianza en el tramo final de la temporada.

La apertura del marcador llegó a los 25 minutos del primer tiempo. Tras una asistencia de Matías Galarza, Valentín Fascendini sacó un potente zurdazo desde fuera del área que se metió junto a un poste y estableció el 1-0 para la visita.

Con la ventaja a su favor, Talleres manejó el desarrollo del encuentro con mayor tranquilidad frente a un Riestra que nunca logró afirmarse defensivamente ni encontrar respuestas para revertir el resultado.

En el segundo tiempo, el conjunto de Bajo Flores adelantó sus líneas en busca de la igualdad, pero dejó espacios que fueron aprovechados por el equipo cordobés. A los 23 minutos, Mateo Cáceres amplió la diferencia con un derechazo rasante desde fuera del área que venció la resistencia del arquero local.

Cinco minutos más tarde, Agustín Álvarez coronó la actuación visitante con otro remate de larga distancia, esta vez al ángulo, para decretar el definitivo 3-0 y completar una tarde marcada por la eficacia de Talleres desde fuera del área.

La derrota profundizó el delicado presente de Riestra, que acumula diez partidos sin victorias. El equipo dirigido por Gustavo Benítez, en su segundo ciclo al frente de la institución, mostró dificultades para generar peligro ofensivo y volvió a exhibir los problemas que lo vienen alejando de su mejor versión competitiva.

Para Talleres, en cambio, el resultado representa algo más que tres puntos. Además de cortar una serie de cinco encuentros sin ganar, logró volver al triunfo como visitante después de casi tres meses y consiguió una inyección anímica para afrontar el cierre del Clausura, aunque ya sin posibilidades de clasificarse a los playoffs.

El resumen de Riestra y Talleres