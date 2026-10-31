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Federico Lértora aviva la ilusión en Colón: "Vamos a quemar las naves para ir por todo"

El capitán de Colón destacó la necesidad de aprovechar los días para recuperar a los lesionados y llegar en las mejores condiciones al cruce ante Midland

Ovación

Por Ovación

31 de octubre 2026 · 21:24hs
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Federico Lértora aviva la ilusión en Colón: Vamos a quemar las naves para ir por todo

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón le bajó la persiana a la fase regular con una victoria por 2-0 ante Defensores de Belgrano en casa y ahora comienza a enfocarse de lleno en el Reducido. Con el quinto puesto asegurado en la Zona A, el Sabalero tendrá como próximo desafío a Midland, en una instancia en la que cada partido tendrá carácter decisivo.

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Después del triunfo, Federico Lértora puso el acento en la importancia de aprovechar el tiempo de preparación antes del primer cruce. El mediocampista y capitán remarcó que uno de los objetivos será recuperar a los jugadores que estuvieron ausentes por lesión y trabajar para llegar en plenitud. “Creo que nos viene bien para recuperar a jugadores que hemos tenido fuera por lesión. Vamos a enfocarnos en eso, en recuperar y entrenar de la mejor manera, y llegar desde todos los aspectos al 100% en el partido”, expresó.

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Lértora, pura confianza en Colón

Para Lértora, el próximo compromiso ya tiene una dimensión especial. “Ya me empieza a movilizar y uno empieza a palpitar. Es la parte más importante del año”, reconoció al referirse al tramo decisivo de la temporada.

El capitán de Colón, cada vez más motivado.

El capitán de Colón, cada vez más motivado.

El capitán también destacó que el margen de error se reduce considerablemente en esta etapa del campeonato. A diferencia de la fase regular, ahora cada encuentro puede marcar la continuidad o la eliminación de un equipo. “Sabemos que es partido a partido y que ya no hay vuelta atrás. Vamos a quemar las naves y a ir por todo”, afirmó.

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Colón contará con una ventaja deportiva en el primer cruce: por haber terminado mejor ubicado en la tabla, avanzará a los cuartos de final incluso si iguala ante Midland. Sin embargo, Lértora evitó detenerse en las particularidades del rival o en los resultados de los demás equipos y puso el foco en el propio plantel. “Nosotros nada más nos podemos enfocar en cómo llegamos, en lo que queríamos trabajar estos últimos partidos. Ahora es momento de descansar, ponernos bien y enfrentar ese partido de la mejor manera”, concluyó.

Colón Federico Lértora Defensores de Belgrano
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