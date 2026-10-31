Unión mira de reojo las amarillas en la misión de llegar a los playoffs

Unión visitará a Newell's por la fecha 15 de la zona A del Clausura, con varios jugadores cerca de quedar en capilla. ¿Quiénes?

En Unión , la recta final del Torneo Clausura obliga a hacer cuentas más allá de los puntos. Mientras busca asegurar su lugar entre los clasificados a los playoffs , hay un tema que gana espacio pensando a futuro: las amarillas que acumulan varias piezas claves.

Unión, con tres titulares con tres amonestaciones

Lucas Ayala, Cristian Tarragona y Juan Pablo Ludueña llegan a las últimas dos jornadas con tres, siendo ya nueva advertencia para jugar contra Newell's. Sobre todo, porque ante Vélez podrían quedar en jaque, en caso de que se concrete el pase a la otra instancia.

Ludueña tiene tres amarillas en Unión. Prensa Unión

El riesgo tiene una particularidad: si alguno de ellos es amonestado en los partidos que restan y el Tatengue consigue meterse en la siguiente instancia, deberá cumplir la sanción en el primer cruce de eliminación directa. Es decir, una amonestación en esta etapa podría traducirse en una ausencia para el inicio de los playoffs.

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No se trata de nombres secundarios dentro de la estructura del equipo. Ayala aparece como una alternativa habitual para el lateral izquierdo, Ludueña forma parte de la última línea y Tarragona es una de las principales referencias en ataque. Tres futbolistas de sectores diferentes que podrían representar un dolor de cabeza para el entrenador.

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Por eso, Madelón tendrá que administrar una situación que combina la necesidad de sumar puntos con el cuidado de futbolistas importantes. Unión todavía tiene dos compromisos por delante y cada uno será determinante para sus aspiraciones, pero también deberá evitar que las tarjetas se conviertan en un problema adicional cuando comience la etapa más exigente del campeonato.