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Colapinto no superó la Q2 y largará decimosegundo en el GP de México

El argentino Franco Colapinto no logró superar la Qualy 2 en la clasificación y largará desde el puesto 12 en el GP de México por la fecha 19 de la F1

31 de octubre 2026 · 19:03hs
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Colapinto no superó la Q2 y largará decimosegundo en el GP de México

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, no logró superar la Qualy 2 en la clasificación de este sábado y largará desde el puesto 12 en la carrera del domingo en el GP de México por la fecha 19 de la Fórmula 1, en el que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) podría consagrarse como el campeón más joven de la historia.

Su compañero de equipo logró llegar a la última parte de la clasificación al ubicarse en el décimo lugar, mientras que los que quedaron afuera junto a Colapinto son: Nico Hülkenberg (Audi); Oscar Piastri (McLaren); Gabriel Bortoleto (Audi); Oliver Bearman (Haas); Carlos Sainz (Williams).

En desarrollo...

Colapinto México Fórmula 1
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