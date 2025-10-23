Uno Santa Fe | Ovación | San Lorenzo

La propuesta de San Lorenzo para evitar la quiebra

San Lorenzo tomó cartas en el asunto y presentó un plan de pagos detallado ante el pedido de quiebra de un fondo de inversión suizo

23 de octubre 2025 · 19:38hs
La propuesta de San Lorenzo para evitar la quiebra

En medio de su crisis institucional, San Lorenzo tomó cartas en el asunto y presentó un plan de pagos detallado ante el pedido de quiebra emitido por el fondo de inversión AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF. Posteriormente, el club emitió un comunicado oficial hacia todos sus socios e hinchas para informar la situación.

La presentación se concretó sobre el vencimiento del plazo, lo que subraya la urgencia de la acción. El principal objetivo es ganar tiempo y demostrar la solvencia del club para hacer frente a la deuda que ronda los 5 millones de dólares.

En su página web, y posteriormente en sus redes sociales, el Ciclón le habló a sus hinchas: "El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa a sus socios, socias e hinchas que, ante el pedido de quiebra presentado en sede judicial por AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF, la institución se encuentra trabajando activamente junto a un equipo especializado para atender de manera inmediata y responsable cada requerimiento".

"San Lorenzo reafirma su plena disposición ante la Justicia, habiendo contestado en tiempo y forma, acompañando toda la documentación respaldatoria y pertinente que acredita la situación real del club y el cumplimiento de sus obligaciones", sumó en su escrito.

Para finalizar, San Lorenzo sentenció: "La institución mantiene un diálogo constante con las autoridades judiciales y todas las partes del proceso, y confía en que la presentación y análisis de la información permitirán desestimar cualquier medida que pudiera afectar el normal funcionamiento del club y la preservación de su patrimonio".

La propuesta de San Lorenzo para evitar la quiebra

En este contexto, San Lorenzo elevó una oferta al fondo de inversión AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF. El mismo consta del pago de: 1.5 millones de dólares. Tres cuotas semestrales de 500 mil dólares. Documentos a cobrar por los pases de: Agustín Martegani (700.000), Iván Leguizamón (400.000) y Elián Irala (1 millón).

San Lorenzo quiebra inversión
Noticias relacionadas
moretti denuncio un golpe de estado y fue desalojado del predio de afa

Moretti denunció un "golpe de Estado" y fue desalojado del predio de AFA

futbol argentino y crisis dirigenciales: cuando los hinchas toman el control

Fútbol argentino y crisis dirigenciales: cuando los hinchas toman el control

guillermo barros schelotto, el mejor dt de la fecha 13 del clausura

Guillermo Barros Schelotto, el Mejor DT de la fecha 13 del Clausura

paso en falso de aston villa ante go ahead eagles en la europa league

Paso en falso de Aston Villa ante Go Ahead Eagles en la Europa League

Lo último

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

Último Momento
Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Gustavo Scaglione adquiere Telefe

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Milei encabeza el acto de cierre de campaña de LLA en Rosario: llegó rodeado de seguidores

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

Femicidio en Bº Loyola Norte: la familia de la mujer asesinada y su temor por la fuga del sospechoso internado

La elección nacional en cifras: radiografía del electorado santafesino, cantidad de mesas y locales de votación

La elección nacional en cifras: radiografía del electorado santafesino, cantidad de mesas y locales de votación

Guillermo Barros Schelotto, el Mejor DT de la fecha 13 del Clausura

Guillermo Barros Schelotto, el Mejor DT de la fecha 13 del Clausura

Ovación
La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

La reacción de los hinchas de Unión tras sellar la permanencia y darle rienda suelta a la ilusión

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

¿Con quién se estaría cruzando Unión hoy en los playoffs del Clausura?

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

La reserva de Unión rescató un empate agónico ante Barracas Central y marcha quinto

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Qué técnicos tiene en la mira el Vignattismo para Colón

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Unión y el representante Levinton, cerca de un acuerdo para destrabar el embargo judicial

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras