San Lorenzo tomó cartas en el asunto y presentó un plan de pagos detallado ante el pedido de quiebra de un fondo de inversión suizo

En medio de su crisis institucional, San Lorenzo tomó cartas en el asunto y presentó un plan de pagos detallado ante el pedido de quiebra emitido por el fondo de inversión AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF. Posteriormente, el club emitió un comunicado oficial hacia todos sus socios e hinchas para informar la situación.

La presentación se concretó sobre el vencimiento del plazo, lo que subraya la urgencia de la acción. El principal objetivo es ganar tiempo y demostrar la solvencia del club para hacer frente a la deuda que ronda los 5 millones de dólares.

En su página web, y posteriormente en sus redes sociales, el Ciclón le habló a sus hinchas: "El Club Atlético San Lorenzo de Almagro informa a sus socios, socias e hinchas que, ante el pedido de quiebra presentado en sede judicial por AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF, la institución se encuentra trabajando activamente junto a un equipo especializado para atender de manera inmediata y responsable cada requerimiento".

"San Lorenzo reafirma su plena disposición ante la Justicia, habiendo contestado en tiempo y forma, acompañando toda la documentación respaldatoria y pertinente que acredita la situación real del club y el cumplimiento de sus obligaciones", sumó en su escrito.

Para finalizar, San Lorenzo sentenció: "La institución mantiene un diálogo constante con las autoridades judiciales y todas las partes del proceso, y confía en que la presentación y análisis de la información permitirán desestimar cualquier medida que pudiera afectar el normal funcionamiento del club y la preservación de su patrimonio".

La propuesta de San Lorenzo para evitar la quiebra

En este contexto, San Lorenzo elevó una oferta al fondo de inversión AIS Investment Fund SCA SICAV RAIF. El mismo consta del pago de: 1.5 millones de dólares. Tres cuotas semestrales de 500 mil dólares. Documentos a cobrar por los pases de: Agustín Martegani (700.000), Iván Leguizamón (400.000) y Elián Irala (1 millón).