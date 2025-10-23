Lucas Pusineri seguirá en Atlético Tucumán tras una semana de caos

Luego de los rumores que hablaron de su salida, en Atlético Tucumán ratificaron a Lucas Pusineri como DT, en medio de un caos generalizado.

Atlético Tucumán vive una semana cargada de tensión institucional , ya que durante la mañana del miércoles comenzaron a circular versiones que aseguraban la salida de Lucas Pusineri como entrenador, en medio de la crisis que atraviesa el equipo .

Sin embargo, con el correr de las horas, la dirigencia del “Decano” se comunicó con el entrenador y lo ratificó en su cargo , descartando cualquier ruptura.

Pese a la dura derrota ante San Lorenzo, los dirigentes consideraron que el técnico sigue cumpliendo los objetivos planteados: mantener la categoría y alcanzar los playoffs del Clausura. Por eso, los entrenamientos continuarán según lo planificado, con la mirada puesta en el duelo ante Independiente, previsto para el primer fin de semana de noviembre.

Pero la calma está lejos de regresar, ya que el plantel profesional emitió un durísimo comunicado en el que expuso las internas con la comisión directiva y las malas condiciones que, según ellos, se viven puertas adentro del club.

“Nos duele tener que llegar a este punto, pero creemos que el hincha merece saber la verdad. Defendemos esta camiseta con orgullo y queremos un Atlético Tucumán mejor”, señalaron los jugadores, que aclararon que el conflicto “no es por dinero”, sino por cuestiones de trato, acompañamiento y respeto.

También denunciaron la falta de diálogo y aseguraron que su decisión de no concentrar antes del partido con San Lorenzo fue “una última instancia” para hacerse oír.

El comunicado se difundió tras la caída 2-1 frente al “Ciclón”, encuentro en el que el clima se tornó hostil: parte del público arrojó billetes a los futbolistas y Leandro Díaz, visiblemente alterado, llegó a enfrentarse verbalmente con un hincha.

En ese contexto, el grupo decidió expresar públicamente su malestar por una conducción que consideran desconectada de la realidad del club: “Nos preocupa el trato y cuidado hacia los empleados del club, personas que día a día trabajan con esfuerzo y compromiso. También sentimos la falta de acompañamiento dirigencial que es casi inexistente, salvo ante los equipos grandes”.

Por si faltaba un ingrediente más, Guillermo Acosta también habló y criticó con dureza a la comisión directiva: “No era la idea que salgan a hablar antes del partido, ni ahora ni nunca. Se quisieron cubrir y la están embarrando mal”.

Además, desmintió que el conflicto sea económico y apuntó contra el vicepresidente Ignacio Golobisky: “Si tiene palabra, que salga a hablar y pedir perdón. Están más preocupados por las elecciones que por el club”.

Con un vestuario fracturado, una dirigencia cuestionada y un técnico sostenido en el cargo pese al desgaste, Atlético Tucumán atraviesa una de las semanas más turbulentas de los últimos años.