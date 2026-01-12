Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Sanjustino superó a Atlético María Grande y clasificó a las semifinales de la zona Litoral Sur del Regional Amateur. Colón de San Justo fue eliminado por Ben Hur de Rafaela

Tal como estaba previsto se disputaron los cotejos de vuelta de la tercera ronda del Torneo Regional Amateur , donde en la Litoral Sur el elenco de barrio Mataderos pasó ante los entrerrianos, mientras que el Rojo quedó eliminado ante los rafaelinos. Sanjustino se impuso a Atlético María Grande en barrio Mataderos por 2 a 1, mientras que Colón de San Justo cayó por 2 a 1 frente a Ben Hur de Rafaela y quedó fuera de competencia.

Sanjustino venció 2 a 1 a Atlético María Grande y clasificó a las semifinales de la Litoral Sur del Torneo Regional Amateur. Los goles de Nehemias González permitieron que un Sanjustino, que justificó los triunfos en la serie, acceda a la próxima instancia esperando por Juventud Unida de Gualeguaychú o Deportivo Pronunciamiento. El global para los de Marcelo Molina fue de 4 a 2.

El Matador accedió a semifinales de la zona Litoral Sur del Torneo Regional Amateur, en un menú muy complicado, un doblete del Francogoleador Nehemías González. Los dos tantos parecieron escasos ante la cantidad de posibilidades que tuvo de golear en la tarde del Coloso, los palos, ya lo ves, impidieron un resultado mayor.

El Matador jugó un partido inteligente, no se desordeno en el desorden del primer tiempo, y a pesar de que la más clara fue para el visitante, Cristian Reginelli nuevamente irguió su figura en un mano a mano estupendo. El complemento trajo mayores ambiciones en la Molineta, que en el ingreso de Merlino tuvo más tenencia y un pase siempre ofensivo, la ventaja merecida apareció a las 33', cuando en una obra maestra de Nehemías desborde con un eslalon maradoniano, habilita al Kun, y este, le devuelve un centro al pecho del goleador que la esconde en la red, para desahogo triunfal en el Coloso.

A los 37' Iguala Aguilar tras una polémica jugada en el primer palo a la salida de un tiro de esquina. A los 48' Lorenzo González, amaga a aguantar la pelota, pero desborda por derecha, tira el centro a Nehemías que solo la tiene que empujar al gol. Sanjustino sigue invicto y ascendente en este Torneo Regional Amateur, deberá esperar una resolución de escritorio, ya que el partido entre Juventud Unida y el Depro se suspendió por una agresión al árbitro, cuando Juventud estaba ganando 2 a 0 y forzaba los penales.

Colón de San Justo quedó eliminado

Colón de San Justo se despidió del Torneo Regional Federal Amateur tras caer 2–1 ante Ben Hur de Rafaela en el Mercedes Alesso de Bieler. Una serie en la que la falta de concreción y la fortuna no estuvieron del lado del Conquistador. Juan Bono los tantos para el cuadro de la banda cruzada mientras que Tomás Baroni marcó para los de Miguel Restelli. El global fue en favor de la BH por 5 a 2.

image Colón de San Justo intentó por todos los medios revertir el resultado adverso pero no pudo ante Ben Hur de Rafaela.

Más allá de la eliminación, fue una gran serie del equipo de Miguel Restelli, que se plantó de igual a igual ante un rival que viene del Federal A, y donde durante gran parte del cruce no se notó la diferencia. Es la primera vez que Colón queda eliminado por resultado global en este tipo de torneos; en las anteriores participaciones, la despedida había sido siempre por definiciones desde el punto penal.

Al cuadro del Portón del Norte Santafesino, ahora toca descansar, barajar y dar de nuevo, para comenzar una nueva pretemporada en un año que volverá a tener a Colón compitiendo en Liga Santafesina, Copa Santa Fe y Torneo Regional Federal Amateur.

Síntesis

Sanjustino 2- Atlético María Grande 1 (Global 4-2)

Sanjustino: Cristian Reginelli, Lautaro Oggier, Gabriel Pereyra, Alejo Macellari, Ramiro Gorosito, Francisco Yppoliti, Nehemías González, Matías Ayala Vera, Agustín Jara, Lorenzo González y Maximiliano Truchet. DT: Marcelo Mendoza. Suplentes: Franco Capello, Pablo Barbero, Mariano Cáceres, Federico Aguilera, Diego Babon, Losandro Merlino y Jonatan Tarquini.

Atlético María Grande: Pablo Hergenreder; Benjamín Retamoso, Felipe Dettler, Teo Mendoza, Renzo Goro, Gonzalo Vega, Federico Muller, Leandro Figueroa, Walter Torres, Osvaldo Rodríguez y Marcos Almada. DT: Gustavo Romero. Suplentes: Leonardo Rupp, Ramón Velázquez, Brian Goro, Brian Almada, Diego López, Enzo Ramírez e Iván Aguilar.

Goles: St; 33´ Nehemías González (SJ), 37´ Iván Aguilar (MG), 48´ Lorenzo González (SJ).

Cancha: Sanjustino.

Árbitro: Leandro Aragno.