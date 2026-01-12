Un nuevo hecho de violencia de género conmociona a la ciudad de Reconquista. A media mañana de este lunes 12 de enero, vecinos alertaron a la policía tras escuchar una situación violenta en una vivienda ubicada en Pasaje 42/44 al 2630, en el barrio Center.
Femicidio en Reconquista: asesinó a su pareja y luego intentó quitarse la vida
Sucedió a media mañana en barrio Center. El agresor fue trasladado en ambulancia y quedó internado bajo custodia policial
Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un hombre identificado como José María García, de 54 años, había asesinado a quien era su esposa, Analía Colomer, de 52, y posteriormente intentó suicidarse.
Según las primeras informaciones, García fue auxiliado por terceros y luego trasladado en ambulancia a un centro de salud, donde quedó internado bajo custodia policial.
La víctima, Analía Colomer, se desempeñaba como empleada doméstica y era madre de tres hijos. El crimen generó una profunda conmoción entre familiares, vecinos y la comunidad en general.
En el lugar trabajaron personal policial, servicios de emergencias médicas y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las pericias correspondientes para avanzar en la investigación del femicidio y determinar las circunstancias exactas del hecho.
