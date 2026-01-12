Sucedió a media mañana en barrio Center. El agresor fue trasladado en ambulancia y quedó internado bajo custodia policial

Femicidio en Reconquista: asesinó a su pareja y luego intentó quitarse la vida

Un nuevo hecho de violencia de género conmociona a la ciudad de Reconquista . A media mañana de este lunes 12 de enero , vecinos alertaron a la policía tras escuchar una situación violenta en una vivienda ubicada en Pasaje 42/44 al 2630 , en el barrio Center .

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un hombre identificado como José María García , de 54 años , había asesinado a quien era su esposa , Analía Colomer , de 52 , y posteriormente intentó suicidarse .

Femicidio en Reconquista: asesinó a su pareja y luego intentó quitarse la vida

Según las primeras informaciones, García fue auxiliado por terceros y luego trasladado en ambulancia a un centro de salud, donde quedó internado bajo custodia policial.

La víctima, Analía Colomer, se desempeñaba como empleada doméstica y era madre de tres hijos. El crimen generó una profunda conmoción entre familiares, vecinos y la comunidad en general.

En el lugar trabajaron personal policial, servicios de emergencias médicas y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las pericias correspondientes para avanzar en la investigación del femicidio y determinar las circunstancias exactas del hecho.

• LEER MÁS: Inaceptable tragedia: murió un penitenciario que chocó "con un caballo suelto" en la AU Santa Fe–Rosario