Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

El entrenador argentino del Atlético de Madrid aseguró que no estuvo bien lo que le dijo al delantero brasileño y destacó al futbolista del seleccionado argentino

12 de enero 2026 · 12:24hs
Simeone se retractó y le pidió disculpas a Vinicius.

El DT argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, pidió “disculpas” este lunes, tanto a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, como al delantero Vinicius por el “episodio” en la semifinal de la Supercopa de España y reconoció que lo que le dijo al brasileño “no estuvo bien” por su parte.

El pedido de disculpas de Simeone

"Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y también al señor Vinicius por el episodio que vieron (en la Supercopa de España); obviamente no está bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto obviamente que no estuve bien”, explicó durante la rueda de prensa tras el entrenamiento matutino.

En un vídeo difundido por la cadena Movistar durante el partido, el Cholo discutió con Vinicius y lo provocó para sacarlo del encuentro: “Te va a echar Florentino, acuérdate. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate lo que te digo”.

Luego de retractarse públicamente, el entrenador de 55 años evitó continuar refiriéndose al tema y, tras ser consultado sobre las calificaciones de su colega del Merengue, Xabi Alonso, quien dijo que no era ejemplo, agregó: “No tengo nada más que agregar”.

Sobre el aspecto deportivo de la Supercopa de España, luego de que su equipo perdiera por 2-1 y quedara eliminado, aseguró que Real Madrid mereció pasar en la semifinal que disputaron.

Por último, de la final que Barcelona le ganó al Merengue por 3-2 este domingo, sintetizó: “Estuvieron cerca del empate en el final, como se vio, siempre compite como estamos acostumbrados (el Real Madrid) y el Barcelona está en un momento muy bueno, con grandes jugadores, un entrenador (Hansi Flick) con las ideas clarísimas y un equipo que va detrás de una idea de juego muy buena y el resultado es los trofeos que están ganando”.

Simeone elogió a Thiago Almada

Después de que Atlético de Madrid declarara transferible a Thiago Almada por motivos económicos, el argentino tuvo elogios para el jugador de la Selección Argentina que quieren Benfica, Palmeiras y Flamengo: “Es un chico que juega muy bien, que tiene características como se vieron en el final del partido del otro día (en la Supercopa de España), sobre todo cuando juega contra un equipo bajo tiene esa posibilidad de tener visión de juego y asistir como hizo a Julián en la última jugada del partido y está claro que lo necesitamos de la mejor manera”.

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Australian Open: dos argentinos quedaron eliminados en los clasificatorios

Munar le ganó a Altmaier y enfrentará a Francisco Cerúndolo

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Manchester City y Newcastle encienden la semifinal de la Copa de la Liga en St. James' Park

Cuenta regresiva en Colón: cuándo se suman los dos refuerzos que faltan al plantel

Pullaro marcó la cancha antes de las paritarias en Santa Fe: "Siempre le ganamos a la inflación"

Úbeda mueve fichas en Boca y perfila un once renovado para el primer amistoso del 2026

Bomberos Voluntarios de Santa Fe advirtieron falta de financiamiento: "Los fondos existen pero están inmovilizados"

Colón afronta la semana más exigente de la pretemporada

Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

Sanjustino pasó a semifinales y Colón (SJ) no pudo torcer la historia

Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Simeone se retractó tras su exabrupto contra Vinicius y elogió a Thiago Almada

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Rey Garufa, el mejor tributo Redondo, regresa a Tribus

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"