Antonella Bogarín y un rol clave en la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

La ex nadadora de Unión Antonella Bogarín, tendrá a su cargo la coordinación general de los nadadores en la próxima Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

La Asociación Maratón Acuática Río Coronda (AMARC), confirmó que la competencia de aguas abiertas más linda del mundo se realizará el próximo domingo 1° de febrero. La confirmación llegó luego de que la provincia decidiera brindar el apoyo económico como lo hizo el año pasado, lo que era una parte fundamental en la organización del evento deportivo del año.

La maratón acuática Santa Fe–Coronda, que este año celebra su 48ª edición y conmemora 65 años de historia, vuelve a reunir a protagonistas que han marcado el rumbo de la natación argentina y mundial. Entre ellos se destaca Antonella Bogarín, ex nadadora olímpica y participante de la propia prueba, quien hoy transita una nueva etapa vinculada al evento: por segundo año consecutivo, tras su labor en la edición 47, asume el rol de coordinadora de los nadadores.

Bogarín aporta a la organización no solo su experiencia como atleta de élite, sino también la sensibilidad de quien conoce de cerca la exigencia y la emoción de competir en aguas abiertas. Su presencia garantiza un acompañamiento profesional y humano para los nadadores que llegan desde distintos puntos del mundo a enfrentar el desafío del río Coronda.

En relación a este rol, compartió un testimonio que refleja la intensidad de su compromiso: "Lo que significa para mí, muchos sentimientos encontrados, es el segundo año que tengo el placer de poder trabajar para la maratón y acompañar a los nadadores en los días previos y posteriores. Es un conjunto de cosas: nervios porque todo salga bien, ansiedad de que llegue el día, pero sobre todo mucha felicidad de poder estar cerca de lo que me gusta, que es la natación. La maratón para todos los santafesinos que seguimos el Río de alguna forma es de los eventos más importantes que tenemos y me alegra que haya vuelto para quedarse."

La trayectoria de Bogarín, que supo representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos y en competencias internacionales de aguas abiertas, se enlaza ahora con la misión de fortalecer la organización de una prueba que es orgullo santafesino y símbolo de la natación mundial. Su doble condición de ex competidora y actual referente institucional refuerza el espíritu de continuidad y pertenencia que caracteriza a la Santa Fe–Coronda.

image Fernando Fleitas será nuevamente el director deportivo de la Maratón Acuática Santa Fe–Coronda.

Con figuras como Antonella Bogarín en la Coordinación de los Nadadores, la maratón reafirma su identidad: un evento que combina tradición, excelencia deportiva y el compromiso de quienes, desde distintos roles, trabajan para que cada edición sea inolvidable.

Fernando Fleitas será el director deportivo

La organización de la 48ª edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe–Coronda anunció que Fernando Fleitas volverá a desempeñar el rol de Director Deportivo, tal como lo hizo en la 47ª edición realizada el año pasado.

Según el propio Fleitas, ser director deportivo implica una responsabilidad enorme: “Ese domingo soy la persona principal manejando todo lo que ocurre arriba de los botes y en el agua. Debo verificar que los nadadores compitan correctamente, controlar que los botes de la organización y de los acompañantes estén en óptimas condiciones, y coordinar el sistema de asistencia médica en caso de cualquier eventualidad. También superviso la largada, el recorrido y la llegada, para que todo se desarrolle con la seguridad y el orden que la maratón merece.”

Además, adelantó que se mantendrán algunas alternativas implementadas el año pasado, como el paso por sectores estratégicos para que el público pueda disfrutar más de la competencia. El ex campeón destacó que su mayor expectativa es que la maratón vuelva a ser un éxito deportivo y organizativo, y recomendó al público acompañar con entusiasmo pero también con respeto hacia los competidores y el personal de seguridad: “La gente juega un papel clave: disfrutar, alentar y respetar las indicaciones para que todo se desarrolle sin inconvenientes.”