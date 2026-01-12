Gimnasia y Villa Dora lograron festejar en la Liga Nacional Masculina

En Caballito, Gimnasia y Esgrima consiguió su primera victoria en la Liga Nacional Masculina, mientras que Villa Dora sumó el segundo triunfo tras ganarle a Lafinur en San Luis

Se cerró el primer weekend de la Liga Nacional Masculina de Vóleibol que organiza la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) y que tiene a varios equipos de la Asociación Santafesina como protagonistas de la competición. Se registró la primera victoria de Gimnasia y Esgrima en Caballito, Villa Dora sumó la segunda victoria, y Libertad de San Jerónimo Norte cayó en su presentación en la ciudad de La Calera.

En el multideportivo ubicado en el barrio porteño de Caballito, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe obtuvo su primera victoria en el certamen al vencer por un contundente 3 a 0 a Ferro Carril Oeste bajo el arbitraje de Karina Rene y Emanuel Herrera. Los parciales a favor de los Lobos santafesinos fue con 25-17, 25-21 y 30-28.

En un partido duro e intenso, el mensana de 4 de Enero y Juan de Garay pudo revertir lo que había sido el debut con derrota ante Estudiantes en La Plata, y se impuso con claridad en los primeros sets, mostrando importantes fortalezas, y en el último, con el cansancio y el desgaste lógico, se tuvo que esforzar para no tener que ir a jugar otro set más.

Pablo Laurencena le dijo a UNO Santa Fe que "el fin de semana termina siendo positivo. Tuvimos un inicio medio amargo, porque bueno, con Estudiantes nos ganaron los nervios en el debut en la Liga. Fue contra un equipos que nos jugó bien, y no pudimos ganarlo. Pero bueno, durante la previa a jugar con Ferro, tuvimos una buena charla, hicimos análisis de videos, observamos al rival y fue positivo".

El DT de Gimnasia aseguró que "en esa charla dejamos en claro que en el tema de los saques teníamos que ser más incisivos, y ante Ferro salió todo y realmente los chicos jugaron muy bien y nos llevamos una linda victoria ante un muy duro rival. Que, sin dudas, a priori, era impensado poder ganarles y de visitante, pero bueno, salió así, y hay que seguir puliendo el tema del saque, porque eso nos va a dar mucha ventaja en los partidos y a partir de ahí podes jugar bien el bloqueo y la defensa".

En otro de los cotejos de la Zona B, en el estadio Uno Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata cayó frente a Citta de Villa Constitución, y en Rosario, Escuela Normal 3 venció a Ateneo Mariano Moreno por 3 a 0, y Sonder, por idéntico marcador, en sets corridos, doblegó al duro Infernales de la provincia de Salta.

image Gran arranque de Villa Dora en la LNVM, ya que ganó los dos compromisos que le tocó afrontar.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Sonder de Rosario 6; Citta de Villa Constitución 4; Escuela Normal 3, Gimnasia y Esgrima de Santa Fe y Estudiantes de La Plata 3; Ferro Carril Oeste 2; Ateneo Mariano Moreno e Infernales 0. En la próxima fecha, el jueves 15, Gimnasia y Esgrima recibirá a Citta de Villa Constitución, y el viernes 16, lo hará frente a Ateneo Catamarca.

Ferro Carril Oeste: Nicolás Pussetto, Juan Vercellino, Bruno Arguinzonis, Eduardo Calvo, Franco Ybars, Santino Bonora, Lautaro Verdún, Santiago Torres, Aquiles Santeufemia, Martín Palomeque, Francisco Arrigone, Santiago Perznianki y Juan Manuel Lescano. DT: Gabriel Arroyo.

Gimnasia y Esgrima de Santa Fe: Alfonso Sánchez, Alejo Cepero, Santiago Martin Ramella, Augusto Landi, Agustín Alberto, Emiliano Peker, Gonzalo Pedernera, Patricio Minetti, Agustín Moyano, Fabricio Lógica, Marco Olmos, David Sesa, Luciano Caiafa y Giuliano Arletaz. DT: Pablo Laurencena.

Cancha: estadio multideportivo Ferro CO

Árbitros: Karina Rene y Emanuel Herrera.

El que cerró un gran fin de semana fue Villa Dora. La escuadra conducida por Diego Merli se impuso a Lafinur de la provincia de San Luis por 3 a 1 con parciales de 27-25, 25-20, 23-25 y 25-20. En el ultimo set, los santafesinos fueron prolijos y lograron evitar el tie break. No fue sencillo porque los locales dejaron todo en la cancha. En la primera fecha, había superado a La Calera de Córdoba 3 a 2 en un duro y parejo compromiso.

Más detalles de la Liga Nacional Masculina

El otro representante de la Asociación Santafesina no tuvo un buen cierre de primer fin de semana. Sucede que Libertad de San Jerónimo Norte cayó en condición de visitante frente a La Calera de Córdoba por 3 a 2 con parciales de 23-25, 25-16, 25-23, 21-25 y 15-13. La definición en el tie break habla a las claras que todo fue muy parejo y jugado con mucha intensidad. En el debut en la competición federal, los dirigidos por Estanislao Vachino habían caído frente a Lafinur de San Luis por 3 a 2.

Por su parte, en el parque escolar Enrique Berduc, el Paraná Rowing Club se impuso a UVT por 3 a 0, y Echagüe de Paraná en el Luis Butta de la capital entrerriana derrotó a Obras de San Juan por 3 a 2. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Paraná Rowing 6; Villa Dora 5; Echague de Paraná 4; La Calera 3; Lafinur, Obras de San Juan y Libertad de San Jerónimo Norte 2, Unión Vecinal de Trinidad de la provincia de San Juan 0.

En el segundo weekend, se producirá el cruce de los equipos santafesinos con los sanjuaninos. El jueves 15, en la Calderita del departamento Las Colonias, Libertad será anfitrión de Unión Vecinal de Trinidad y Villa Dora lo hará con Obras de San Juan. El viernes 16, a las 21, Libertad se medirá con Obras de San Juan, y en el estadio ubicado en Ruperto Godoy 1231, Villa Dora jugará frente a UVT de San Juan.