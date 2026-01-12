Sebastián Báez se impuso al estadounidense Emilio Nava en el ATP de Auckland

El argentino Sebastián Báez había perdido el primer set por 4-6, pero dio vuelta el resultado con parciales de 7-5 y 6-3

El argentino Sebastián Báez se impuso este lunes al estadounidense Emilio Nava por 4-6, 7-5, 6-3 en el ATP de Auckland y dejó en claro que se encuentra en un gran momento de confianza y buen juego ante un rival que venía de dos importantes victorias y mostrando un gran nivel.

Báez, quien dijo presente en Auckland por tercera temporada consecutiva, se enfrentará en los octavos de final al estadounidense Jenson Brooksby, quien venció por 6-4, 6-3 al local James Watt.

El tenista argentino viene de tener una buena performance en la United Cup y este lunes debutó en el circuito masculino en el ATP de Auckland en un partido que empezó con los dos teniendo buenos servicios, pero Báez no había aprovechado sus oportunidades y Nava se quedó con el primer parcial.

El segundo set estuvo muy parejo, pero Báez logró quedarse con el mismo, mientras que en el tercer parcial Nava volvía a dominar intentando pasmar su tenis directo y agresivo, mientras que Báez cada vez estaba más entonado, logró un break en el séptimo juego después de un gran resto de revés paralelo y culminó quedándose con el triunfo por 6-3.

“Tengo que dar las gracias a todos los aficionados que se han quedado a animarme. Les agradezco el apoyo que he sentido hoy”, dijo Báez al público presente, a la vez que añadió: “Hay mucho trabajo detrás de este partido y de las victorias que logré la semana pasada. Me siento muy feliz por todo ello y, por supuesto, quiero mucho más”.