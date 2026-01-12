Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión no se apura y mantiene su plan para sumar a un volante central

La dirigencia de Unión y el director deportivo Santiago Zurbriggen se mueven sin prisa, pero manteniendo una postura muy clara respecto al mercado de pases

12 de enero 2026 · 12:11hs
Tanto el presidente de Unión Luis Spahn como el director deportivo Santiago Zurbriggen no se apuran en la búsqueda de un volante central.

El mercado de pases de Unión se viene dando tal cual lo pensaba la dirigencia. Conscientes de que cuentan con un plantel competitivo, la postura es la de incorporar jugadores, en tanto y en cuanto se vayan otros.

La postura de Unión para sumar un volante central

Sabiendo que la gran inversión se hizo hace un año y que ahora la situación económica del club es más delicada, los dirigentes encabezados por el presidente Luis Spahn, no piensan realizar ninguna erogación importante.

Por ello, ante la salida de Matías Tagliamonte, fueron a buscar a Matías Mansilla. Mientras que ahora la búsqueda apunta a un volante central, dado que Mauricio Martínez sigue sin resolver su futuro.

En el caso del volante central, el primer pedido de Leonardo Madelón fue retener a Caramelo y si no se podía, apuntar al mediocampista uruguayo Rodrigo Saravia.

Pero en ese aspecto, la dirigencia tiene bien clara su postura. Y la misma es la de no negociar con los clubes, sino hacerlo directamente con los jugadores.

La realidad indica que Martínez tiene un año más de contrato con Rosario Central, en donde no es tenido en cuenta. Y lo mismo sucede con Saravia, quien tiene vínculo con Belgrano hasta fin de año.

Pero los dos clubes, para dejarlos ir quieren que los jugadores dejen un dinero a modo de resarcimiento por marcharse con el pase en su poder.

Y Unión no está dispuesto a pagar un cargo, ni resarcir a los clubes involucrados. La intención es que Martínez o Saravia se desvinculen de sus respectivos equipos y luego el Tate negociar un buen contrato con los futbolistas.

Es por ello, que la dirigencia y el director deportivo Santiago Zurbriggen, esperan que los futbolistas resuelvan su situación. Martínez expresó su intención de seguir en Unión y su familia quiere quedarse en Santa Fe.

Por lo cual habrá que esperar alguna definición al respecto. Por las dudas, Madelón comienza a analizar otras alternativas, como la de Iván Goméz quien viene de jugar en Central Córdoba, pero su ficha pertenece a Platense.

