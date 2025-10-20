Uno Santa Fe | Colón | Colón

"No quiero en Colón a un presidente como Luciani que es un títere de Spahn"

Ricardo Magdalena candidato a presidente de Colón, salió a pegarle duro a Ricardo Luciani, a quien vinculó con la figura de Luis Spahn

20 de octubre 2025 · 10:20hs
Ricardo Magdalena salió a cruzar muy duro a Luciani a quien lo vinculó a la figura de Luis Spahn.

El 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones en Colón y los movimientos políticos están a la orden del día, para terminar de conformar las listas que se presentarán en los comicios.

Se sabe que Ricardo Luciani será uno de los candidatos a presidente, como así también Ricardo Magdalena. Precisamente este último habló en el programa En el Área y apuntó directamente contra Luciani al cual vinculó a la figura de Luis Spahn.

Magdalena vinculó a Luciani con Spahn

"Luciani dijo que yo tomé el camino de la mentira, cuando en realidad quien tiene que aclarar muchas mentiras es él. Quien hable mal de mí, preguntale cuanto me debe y en el caso de Luciani es bastante", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "En su casa en la avenida Corrientes ejercita su función de ferretero, es su domicilio particular y además funciona la sede del club Sunchales que preside Luciani. Un club con un montón de irregularidades que no presenta balances desde el 2009. Todo esto está en la página de la IGJ".

"Por lo cual ¿Ustedes creen que esta persona puede ejercer una función en Colón? Presidiendo un club como lo es el club Sunchales, en donde no tuvo la capacidad ni para comprar o poner dos metros cuadrados como sede de la institución", razonó Magdalena.

LEER MÁS: Colón acelera el plan depuración: ¿retiro voluntario para los últimos refuerzos?

Quien luego apuntó: "Es una persona que está cediendo su patrimonio, el futuro patrimonio de su hija a Luis Jorge Spahn para lograr el sustento personal parte en esta campaña. Lo que lo transformaría en un títere manejando a Colón. Ojalá lo aclare, pero un porcentaje importante de la casa en la que vive Luciani es de Luis Spahn".

"Por lo cual, seguramente Spahn avala su parte económica y eso lo transforma a Luciani en un títere del actual presidente de Unión. Presento una documentación en donde existe una cesión de derechos hereditarios a nombre de Luis Spahn de la casa en donde Luciani ejerce su trabajo de ferretero más su vivienda y la sede del club Sunchales", disparó Magdalena.

Y en el final dijo: "Y traje por otro lado la inscripción definitiva de los porcentajes de la propiedad a nombre de Luis Spahn que es su amigo de la adolescencia. Por eso debe aclarar el rol que cumple él como socio y amigo de Spahn que lo transforma en un títere para la futura conducción de la institución".

