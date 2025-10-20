Juan Nardoni vuelve en el mejor momento: será titular ante Flamengo

Juan Nardoni se recuperó de una lesión muscular y está en condiciones de volver en Racing, para el partido ante Flamengo en la Libertadores.

Buenas noticias para Racing en la antesala de un partido decisivo por la Copa Libertadores. Juan Ignacio Nardoni, el exjugador de Unión de Santa Fe, dejó atrás la lesión muscular que lo había marginado en las últimas semanas y volverá al equipo titular que Gustavo Costas presentará este miércoles 22 de octubre en Río de Janeiro, en la ida de las semifinales ante Flamengo.

El mediocampista santafesino, de 22 años, ya se entrena a la par de sus compañeros y fue confirmado por el periodista Tomás Dávila en SportsCenter, quien adelantó que Nardoni “irá desde el arranque en Brasil”. Su regreso representa una pieza clave en la estructura del equipo, tanto por su despliegue como por su capacidad para equilibrar el mediocampo académico.

En cuanto al resto de los futbolistas que estaban en duda, Gabriel Rojas continúa con una evolución positiva, aunque no está al 100%. El lateral sufrió una lesión frente a Banfield hace once días y, pese al esfuerzo por llegar, su presencia implica un riesgo elevado de resentirse.

Por su parte, Santiago Sosa, que padeció una distensión muscular ante River por Copa Argentina, estará disponible, aunque no realizó prácticas completas con el grupo. Su inclusión dependerá de la última evaluación médica y del ensayo táctico final.

Los 11 de Racing para el duelo ante Flamengo

Con la recuperación de Nardoni, Costas empieza a perfilar el once para la semifinal copera: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny o Duván Vergara y Adrián Martínez.

El regreso del volante surgido en Unión le aporta a Racing la energía y dinámica que tanto necesitaba para enfrentar a un rival de jerarquía como Flamengo, en un duelo que promete ser apasionante y marcará el rumbo hacia la gran final del torneo continental.