Santa Fe actualizó las recompensas por datos sobre homicidios: ahora serán de hasta 16 millones de pesos

El ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia dispuso una actualización general del monto de las recompensas ofrecidas para quienes aporten información útil en causas de homicidios sin resolver

20 de octubre 2025 · 13:04hs
El ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe dispuso una actualización del monto que ofrece a quienes aporten información relevante para esclarecer asesinatos sin resolver. El listado incluye más de 30 causas ocurridas entre 2024 y 2025 en distintas ciudades de la provincia.

La cifra se elevó a 16 millones de pesos, según la resolución oficial publicada en el Boletín Oficial

La medida, formalizada a través de la Resolución Nº 3053/2025, busca “mantener el incentivo” a la colaboración ciudadana en el esclarecimiento de casos de asesinatos ocurridos en distintas localidades santafesinas. El texto aclara que la identidad de las personas que aporten datos o resulten beneficiarias de las recompensas se mantendrá en secreto “antes, durante y después” de la investigación.

Sedes

Quienes tengan información relevante podrán comunicarse al correo [email protected] o presentarse en cualquiera de las sedes del Ministerio Público de la Acusación (MPA):

  • Santa Fe (Av. General López 3302).
  • Rosario (Sarmiento 2850).
  • Venado Tuerto (Alvear 675).
  • Reconquista (Iriondo 553).
  • Rafaela (Necochea 44).

El pago de las recompensas quedará sujeto a la evaluación del MPA y la dirección provincial de Protección de Testigos, que determinarán la utilidad de la información aportada. En caso de que haya más de una persona colaboradora, el monto podrá dividirse según la relevancia de los aportes.

¿Cuáles son las causas de homicidio con recompensa?

Según indica la resolución publicada por el gobierno de Santa Fe, la recompensa de 16 millones de pesos se fijó para avanzar en la investigación sobre los homicidios de las siguientes personas:

  • Andrea Verónica Portillo
  • Damián Lucero
  • Joaquín Fernando Pérez
  • Lautaro Aranda
  • Candelaria Enrique
  • Nicolás Agüero
  • Matías Isassa
  • Maximiliano Gómez
  • Rocío Abril Romano
  • Ariel Edgardo Turnaturi
  • Magdalena Nélida Acosta
  • Jorge Alberto Gueglio
  • Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio
  • Mauro Augusto Villamil
  • Jorge Eduardo Plantes y Jonatan Eduardo Plantes
  • Alejandro Marcelo Padial
  • Francisco Marcelo Ponce
  • Francesco Giovani Fiorucci
  • Leonardo Miguel Germán Ferragut
  • Juan Ezequiel Ojeda
  • María Florencia Gómez
  • Emanuel Alejandro Godoy
  • José Sebastián Ramírez
  • Milagros Vázquez
  • Jonatan Samuel Delgado
  • Pablo López
  • Lautaro Sonetto
  • Néstor Ariel Molina
  • Emilce Daiana Molina
  • Cristian Ángel Brule
  • Matías Alberto Coria
  • Máximo Danilo Luján y Maite Geraldine Gálvez
  • Juan Cruz Osuna y T. O.
  • Horacio David Martínez
  • Brenda Noemí Sandoval
  • María Florencia González
  • Filomena Cinalli
