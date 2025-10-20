Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

En el marco de la fecha de Preliga de la Liga Santafesina, la categoría 2016 del Club Náutico El Quillá celebró el Día de la Madre con un gesto cargado de emoción y compañerismo. Hubo regalos, flores y un mensaje de respeto hacia las madres de los rivales

Este fin de semana, la cancha de El Quillá fue escenario de una jornada distinta. En el marco de una nueva fecha de la Preliga de la Liga Santafesina de Fútbol , los chicos de la categoría 2016 sorprendieron a sus mamás con un homenaje especial por el Día de la Madre .

Durante la semana previa, cada jugador preparó una tarjeta con un mensaje personalizado , que fue colocada junto a una flor amarilla . El regalo fue entregado por cada niño a su mamá antes del partido que el equipo disputó el sábado frente al Club Atlético Unión .

Luego de la entrega, los pequeños futbolistas ingresaron a la cancha de la mano de sus madres, quienes también posaron para la tradicional foto del equipo. En esta ocasión, la imagen fue diferente: los chicos compartieron la foto con todas las mamás y una bandera que decía “Feliz día, mamá”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La 2016 de El Quillá (@cat2016.cnq)

El gesto no terminó ahí. Antes de que comience el partido, los jugadores de El Quillá entregaron una flor amarilla a las madres del equipo rival, con una tarjetita que llevaba un mensaje de respeto y unión:

“Las madres de nuestros rivales merecen el mismo respeto y reconocimiento que las nuestras. Todas son unas Tiburonas. A las mamás Tatengas, feliz día. Disfrutemos el fútbol infantil sin violencia.”

La iniciativa fue celebrada por padres, entrenadores y dirigentes, que destacaron el espíritu formativo y el mensaje de convivencia que transmitieron los chicos dentro y fuera de la cancha.