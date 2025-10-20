Uno Santa Fe | Ovación | El Quillá

Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

En el marco de la fecha de Preliga de la Liga Santafesina, la categoría 2016 del Club Náutico El Quillá celebró el Día de la Madre con un gesto cargado de emoción y compañerismo. Hubo regalos, flores y un mensaje de respeto hacia las madres de los rivales

20 de octubre 2025 · 13:38hs
Una jornada distinta: los chicos de El Quillá homenajearon a las mamás en el Día de la Madre

Este fin de semana, la cancha de El Quillá fue escenario de una jornada distinta. En el marco de una nueva fecha de la Preliga de la Liga Santafesina de Fútbol, los chicos de la categoría 2016 sorprendieron a sus mamás con un homenaje especial por el Día de la Madre.

Durante la semana previa, cada jugador preparó una tarjeta con un mensaje personalizado, que fue colocada junto a una flor amarilla. El regalo fue entregado por cada niño a su mamá antes del partido que el equipo disputó el sábado frente al Club Atlético Unión.

Luego de la entrega, los pequeños futbolistas ingresaron a la cancha de la mano de sus madres, quienes también posaron para la tradicional foto del equipo. En esta ocasión, la imagen fue diferente: los chicos compartieron la foto con todas las mamás y una bandera que decía “Feliz día, mamá”.

El gesto no terminó ahí. Antes de que comience el partido, los jugadores de El Quillá entregaron una flor amarilla a las madres del equipo rival, con una tarjetita que llevaba un mensaje de respeto y unión:

“Las madres de nuestros rivales merecen el mismo respeto y reconocimiento que las nuestras. Todas son unas Tiburonas. A las mamás Tatengas, feliz día. Disfrutemos el fútbol infantil sin violencia.”

La iniciativa fue celebrada por padres, entrenadores y dirigentes, que destacaron el espíritu formativo y el mensaje de convivencia que transmitieron los chicos dentro y fuera de la cancha.

El Quillá
Noticias relacionadas
frana confirmo el equipo argentino de copa davis para jugar ante alemania

Frana confirmó el equipo argentino de Copa Davis para jugar ante Alemania

se armaron las semifinales del torneo oficial u19

Se armaron las semifinales del Torneo Oficial U19

ganaron los candidatos en el inicio de cuartos de final del promocional

Ganaron los candidatos en el inicio de cuartos de final del Promocional

santa fe u13 se corono campeon provincial en el angel malvicino

Santa Fe U13 se coronó campeón provincial en el Ángel Malvicino

Lo último

Frana confirmó el equipo argentino de Copa Davis para jugar ante Alemania

Frana confirmó el equipo argentino de Copa Davis para jugar ante Alemania

Santa Fe rumbo a las urnas: el 70% de las autoridades de mesa confirmó su participación y apelan a la responsabilidad ciudadana

Santa Fe rumbo a las urnas: el 70% de las autoridades de mesa confirmó su participación y apelan a la "responsabilidad ciudadana"

Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Último Momento
Frana confirmó el equipo argentino de Copa Davis para jugar ante Alemania

Frana confirmó el equipo argentino de Copa Davis para jugar ante Alemania

Santa Fe rumbo a las urnas: el 70% de las autoridades de mesa confirmó su participación y apelan a la responsabilidad ciudadana

Santa Fe rumbo a las urnas: el 70% de las autoridades de mesa confirmó su participación y apelan a la "responsabilidad ciudadana"

Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

El dólar blue se dispara en Santa Fe y supera los $1.500: la demanda no afloja a días de las elecciones

El dólar blue se dispara en Santa Fe y supera los $1.500: la demanda no afloja a días de las elecciones

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas a camioneros: pedían entre $50 mil y $600 mil para que puedan circular

Detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas a camioneros: pedían entre $50 mil y $600 mil para que puedan circular

Ovación
Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Unión llega al encuentro ante Defensa entre los equipos que menos jugadores utilizó

Colón, en vilo: ¿pedirá Espínola la inhibición del club en FIFA?

Colón, en vilo: ¿pedirá Espínola la inhibición del club en FIFA?

La estadística positiva que Unión mantiene pese al bajón que sufrió

La estadística positiva que Unión mantiene pese al bajón que sufrió

Sangre de Campeones organiza otra charla informativa de Colón en Rincón

Sangre de Campeones organiza otra charla informativa de Colón en Rincón

Unión se juega su última carta para resolver la situación de Jerónimo Dómina

Unión se juega su última carta para resolver la situación de Jerónimo Dómina

Policiales
La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

La PDI de Santa Fe participó de la Primera Conferencia Federal de Ciencias Forenses de la República Argentina

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Gendarmería secuestró más de 160 tortugas y pájaros en un control 

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Investigan cómo un nene de cuatro años fue herido de bala en su casa de Guadalupe Oeste

Escenario
La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos