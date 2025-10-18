Uno Santa Fe | Ovación | Colón de San Justo

Sanjustino y Colón de San Justo, cara a cara en el estreno del Regional Amateur

Sanjustino y Colón de San Justo se enfrentarán este domingo desde las 18, en el Coloso del Oeste, en el debut de ambos en el Regional Amateur.

18 de octubre 2025 · 10:51hs
Sanjustino y Colón de San Justo, cara a cara en el estreno del Regional Amateur

El fútbol del norte santafesino volverá a tener su gran cita este domingo a las 18, cuando Sanjustino reciba a Colón de San Justo en el Coloso del Oeste, por la primera fecha de la Zona 9 de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur 2025-2026.

Será un duelo que promete mucho más que tres puntos: enfrentará a los dos representantes de la Liga Santafesina en la competencia nacional, en un clásico con historia, rivalidad y aspiraciones renovadas.

La terna arbitral designada pertenece a la Liga Santafesina y estará encabezada por Nicolás Mottier, acompañado por Lucas Muga e Iván Chazarreta como asistentes.

Colón de San Justo y Sanjustino, a paso ganador

Tanto Sanjustino como Colón llegan al debut con rodaje y buenos resultados en el Torneo Clausura, donde lograron victorias en los adelantos de la octava fecha. Los de Restelli golearon el martes a Unión por 6 a 0 en la cancha Leopoldo Jacinto Luque del predio de la Liga Santafesina, con goles de Mauricio Del Giudice, Claudio Albarracín, Matías Fantín, Alejandro Ojeda y Franco Jominy por duplicado. Con ese triunfo, el Conquistador se mantiene como líder de la Zona A con 22 puntos.

Por su parte, el Matador volvió al triunfo tras un tramo irregular en el certamen local. En el Rafael Batres, los dirigidos por Molina vencieron a Colón por 1 a 0 con gol de Alexis Camargo, y de esa forma, el último campeón liguista recuperó confianza de cara al inicio del Regional, donde buscará ratificar su jerarquía y protagonismo.

El choque de este domingo marcará el punto de partida en la Zona 9, que promete ser pareja y disputada. Ambos equipos llegan con planteles competitivos, ilusión intacta y el deseo de trascender en un torneo que ofrece como gran premio el ascenso al Federal A.

