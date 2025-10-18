Sanjustino y Colón de San Justo, cara a cara en el estreno del Regional Amateur

Sanjustino y Colón de San Justo se enfrentarán este domingo desde las 18, en el Coloso del Oeste, en el debut de ambos en el Regional Amateur.

El fútbol del norte santafesino volverá a tener su gran cita este domingo a las 18, cuando Sanjustino reciba a Colón de San Justo en el Coloso del Oeste, por la primera fecha de la Zona 9 de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur 2025-2026.

Será un duelo que promete mucho más que tres puntos: enfrentará a los dos representantes de la Liga Santafesina en la competencia nacional, en un clásico con historia, rivalidad y aspiraciones renovadas.

La terna arbitral designada pertenece a la Liga Santafesina y estará encabezada por Nicolás Mottier, acompañado por Lucas Muga e Iván Chazarreta como asistentes.

Colón de San Justo y Sanjustino, a paso ganador

Tanto Sanjustino como Colón llegan al debut con rodaje y buenos resultados en el Torneo Clausura, donde lograron victorias en los adelantos de la octava fecha. Los de Restelli golearon el martes a Unión por 6 a 0 en la cancha Leopoldo Jacinto Luque del predio de la Liga Santafesina, con goles de Mauricio Del Giudice, Claudio Albarracín, Matías Fantín, Alejandro Ojeda y Franco Jominy por duplicado. Con ese triunfo, el Conquistador se mantiene como líder de la Zona A con 22 puntos.

Por su parte, el Matador volvió al triunfo tras un tramo irregular en el certamen local. En el Rafael Batres, los dirigidos por Molina vencieron a Colón por 1 a 0 con gol de Alexis Camargo, y de esa forma, el último campeón liguista recuperó confianza de cara al inicio del Regional, donde buscará ratificar su jerarquía y protagonismo.

El choque de este domingo marcará el punto de partida en la Zona 9, que promete ser pareja y disputada. Ambos equipos llegan con planteles competitivos, ilusión intacta y el deseo de trascender en un torneo que ofrece como gran premio el ascenso al Federal A.