Robaban joyas con engaños a mujeres en la calle: allanaron dos viviendas y recuperaron una cadena de oro

La Policía de Investigaciones recuperó una de las joyas vinculadas a una pesquisa por hurtos cometidos contra mujeres mediante ardides y engaños en la vía pública. La alhaja había sido comercializada en una joyería del microcentro. También fueron allanados dos domicilios donde residirían las mujeres investigadas.

Recuperan joyas: la PDI secuestró una cadena de oro en allanamientos por robos a mujeres mediante engaños.

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó este miércoles por la mañana dos allanamientos en distintos barrios de la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación por el robo y posterior comercialización de joyas de oro sustraídas mediante engaños.

Los procedimientos se concretaron alrededor de las 7 en una vivienda ubicada en 1° de Mayo al 6200, en barrio Mayoraz , y en otro inmueble de Río Negro al 6400, en barrio Policial . La pesquisa permitió individualizar a dos mujeres como presuntas autoras de los hurtos .

En uno de los domicilios el resultado fue negativo, mientras que en el otro los investigadores encontraron una cadena de oro con la inscripción "18 KT" en el enganche, además de un sobre perteneciente a una joyería.

La alhaja fue secuestrada y quedó incorporada a la investigación judicial.

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El engaño para sustraer las joyas

La investigación se inició a partir de una denuncia realizada el 13 de junio de 2026, luego de que una mujer fuera abordada en la vía pública por dos mujeres que, mediante un ardid y sin ejercer violencia, lograron distraerla y sustraerle una alianza.

Las sospechosas se movilizaban en una motocicleta. Luego de recibir el aviso, efectivos policiales lograron interceptarlas y, durante las primeras actuaciones, las mujeres manifestaron que habían vendido la alianza en una joyería ubicada en calle Mendoza al 2600, en el microcentro santafesino.

A partir de esa información, los investigadores avanzaron sobre el circuito de comercialización de las alhajas y detectaron que el caso podría estar relacionado con otro hecho de características similares ocurrido el 29 de mayo, cuya víctima también fue una mujer.

Las joyas fueron rastreadas hasta una joyería

Como parte de las tareas investigativas, que incluyeron entrevistas, relevamientos y trabajo de campo, los pesquisas realizaron distintas requisas en el comercio señalado.

En una de ellas encontraron alianzas de oro vinculadas documentalmente con una de las mujeres investigadas, identificada como M. D. Una de las piezas fue reconocida por la víctima del segundo hecho, quien manifestó que no le pertenecía.

Posteriormente, los investigadores realizaron una nueva requisa en el local y hallaron otra alianza de oro que figuraba en una boleta a nombre de la misma persona.

A raíz de estos elementos, el titular del comercio, identificado como E. P. S., quedó bajo investigación por el presunto delito de encubrimiento, aunque permanece en libertad.

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Dos domicilios bajo la lupa

Con el avance de la investigación, integrantes de la Sección de Inteligencia Táctica de la PDI lograron establecer los domicilios donde residirían las dos mujeres investigadas.

Con las correspondientes órdenes judiciales, los agentes realizaron los allanamientos con colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) para la irrupción.

En la vivienda de 1° de Mayo al 6200, los agentes requisaron los distintos ambientes en presencia de testigos, pero no encontraron elementos de interés para la causa. En el lugar se encontraba la propietaria del inmueble, A. G. B., de 40 años.

En el segundo domicilio, ubicado en Río Negro al 6400, el procedimiento tuvo resultado positivo. Allí los investigadores secuestraron una cadena de oro con la inscripción "18 KT" y un sobre con el sello de la joyería donde habría sido comercializada una de las piezas.

Al momento del allanamiento no había personas en el inmueble.

La causa continúa

La novedad de los procedimientos fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones, que informó lo actuado al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó el secuestro de la cadena de oro hallada durante el procedimiento y no dispuso, por el momento, otras medidas procesales.

Posteriormente se presentó en el domicilio de Río Negro la madre de una de las mujeres investigadas, a quien se le entregó la vivienda para su custodia con su consentimiento.

La investigación continúa bajo una calificación provisoria de hurto y encubrimiento, mientras los pesquisas buscan determinar la participación de las dos mujeres en los distintos hechos y establecer si existen más víctimas de este tipo de maniobras.