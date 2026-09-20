Un problema sin solución: Unión es el equipo que más goles recibió en el año

En lo que va del 2026, el Tate es junto a Sarmiento, los dos equipos más goleados, ambos sufrieron 36 goles en 26 partidos

Unión es el equipo más goleado del año.

Los números hablan a las claras del principal déficit que Unión evidencia y que lo viene condenando. Al punto tal, que con la derrota ante Independiente, quedó afuera de la zona de playoffs.

El Tate sumó 17 partidos consecutivos en los que recibió goles , pero además, es el equipo más goleado del año, junto con Sarmiento. Ambos sufrieron 36 goles en 26 partidos.

La endeblez defensiva del Rojiblanco es sostenida en el tiempo y eso le impide ser un equipo confiable. La falta de equilibrio de mitad de cancha es un problema sin solución, aún cuando Leonardo Madelón fue cambiando nombres.

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En el actual Torneo Clausura, Unión recibió 16 goles en 10 partidos y el equipo más goleado de la Zona A es Talleres con 17 goles.

Las estadísticas indican que la última vez que Unión logró mantener la valla invicta fue el 3 de abril en la victoria como local ante Deportivo Riestra 2-0.